CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HELİKOPTERLE İSTANBUL'A GELDİ

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de, '1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Kule Kazık Çakım' törenine katıldıktan sonra helikopterle İstanbul'a geldi. Erdoğan, Kısıklı'daki evine geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Helikopterin gelişi
-Erdoğan'ın helikopterden inişi
-Erdoğan'ın konvoyu
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