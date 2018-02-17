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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün zafere yaklaşıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 13:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Afrin Harekatı'na ilişkin "Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus'ta, El bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar il kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girmeden önce halka yaptığı konuşmada, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz" dedi. Erdoğan "Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep sabrettik haddinizi bilin dedik. İçerdekiler zaten 40 yıldır rahat durmadı. 40 yıldır benim milletim içerdeki teröristlerden çok çekti. İçerdekilerde Suriye'deki o teröristlerle birleştiler. Onlar bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi filan değil sadece teröristler onlar. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı. Bu sabah sayı yaklaşık 1600'e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz 60 küsür ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Fakat her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler" dedi.

"Biz 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizin tekrar topraklarına dönmelerini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye olarak Suriye topraklarında gözümüz yok. Bizdeki çadırlarda değil kendi topraklarında onlara evler yapalım."

Daha sonra salona geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada AK Parti Afyonkarahisar il kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Hala önceliğimiz konuşarak çözmekten yanadır. 1595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmedimiz 60 ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Biz her zaman açık sözlü olduk ve bize de açık sözlü olunmasını istedik. Bugün yürttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri unutmayacağımız gibi, ihanetleri, riyakarlıkları da unutmayacağız. Bize tuzak kuranların kendi tuzaklarına düşeceklerine inanıyoruz"

"Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır."

"Kendi silahlı/silahsız insansız hava araçlarını uçuran bir Türkiye var. Artık yerli tüfeklerini, mühimmatlarını üreten bir Türkiye var."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
yürübe Reis kendin yaptığın silahınla bu haçlıyı gömüşün onları ve iş birlikçilerini kudurtuyor dik dur eğilme bu millet seninle sonuna kadar ölmeye hazırız varsın hainler kudura dursun .
@erdoganpolat34 YAV HE HE .TARİHE BİZ İZ BIRAKMAK İSTİYOR OLMUYORDA OLMUYOR.İZ DEĞİL LEKE.AFRİNDEN GELEN HABERLERE GÖRE ESAD AFRİNE ŞEHRE GİRMİŞ.NE ZAFERİ ONU ANLAMADIK.
ne zafer ama 3 saat, 3 gunn oldu, 3 gun 13 gun oldu, simdi 33u bekliyor.siviller olmesin yalaninida kimse yutmuyor.kobani de de aynisi olmustu, avcunu yaladi afrin de de aynisi oluyor.bu savas ekonomisinin altindan nnasil kalkacaklar bunnuda rtenin comarlari dusunsun.
@arode sende safını belli et git arfinde türk ordusunu bekle abd nin conisi
valla artık her ne yalan söylesen ayet gibi inanan milyonlar var ardında.bu yüzden Allah kalpleri mühürlenen sizleri ansızın yakalayacak.sen ilahlık taslarken ardındakiler seni Allah a şirk koşuyor.dilerim sonun saddamdan beter olur
doğru söylüyor garibanın evladını öldürterek zafere yaklaşıyor
operasyonun nekadar zorlu olduğu zaten zaman zaman gelen görüntülerden belli oluyor Düz kaldırımda yürürken takılıp düşenler ,sırf eleştirmek için birşeyler yazacaksa hiç yazmasınlar
Önce vatanım,önce vatandaşım deyin sayın Cumhurbaşkanı.Bana ne Suriyelilere Suriye de yaptığın evden.Ben vatanında benim evim var mı?bana ev yapıyor musun ona bakarım.
RECEP YENİ OSMANLI PADİŞAHI OLMAK İSTER.ABD NİN VE KATARIN KANDIRMASI İLE ESADA SALDIRIR.BÜTÜN CİHATÇI SÜNNİ TERÖRİSTLERİ VE SİLAHLARINI TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE YE GÖNDERİR.AMAÇ ŞAM VE HALEBİ ALMAKTIR.RUSYA VE İRANIN ORTAYA ÇIKMASI İLE YENİLİR.TAYYİP SÜNNİ TERÖRİSTLERİ ÖNCE HALEBE SONRA İDLİBE ÇEKİLİR.ZAYIFLAYAN SURİYEDE KÜRTLER DEVLET KURAR VE PYD ORTAYA ÇIKAR.TÜRK ASKERİ SURİYEDE RECEP YÜZÜNDEN ŞEHİT VERİR.
Biraz da şu kendi milletin için birşeyler yap... millet kredi ve kredi kart borç batağında... adeta çırpınıp duruyoruz... birazda bizler için para harca... hep başkalarına yapıyorsunuz... ve kendiniz için hep birşeyler yapıyorunuz... bizim piskolojimiz çok bozuldu... geçim vé hayat pahalılığı uçmuş durumda... birazda bunlara el at...
Sen cok yaşa be reis....
KHK İLE İŞTEN ATILAN ÖĞRETMEN YUNANİSTANA KAÇARKEN MERİÇ NEHRİNDE 2 ÇOCUĞUYLA BERABER BOĞULARAK ÖLDÜ.ALLAH O ACIYI SANA KAT VE KAT TATTIRSIN.
Onu da ekle Denizli'de khk ile atılan ceza evine babası icerdeyken annesi özürlü cocuguyla madur ortada bırakılmış parasız devlet kesmiş özürlü çocuk parasini bile eşini sahipsiz birakan bir zihniyet intihar etti önce çocuğunu sonra annesi kendisini öldürdü bunların bir bedeli olmayacaksa ben o inanca ait değilim inanmam yok böyle hainlik adam suçlu tamam cezasını çeksin peki o özürlü çocuğun maaşını kesen devlet değil mafya dir pkk katıldım ne farkı var
ADAM YERLİ MİLLİ SİLAH YAPTI İNKAR ETMİYORUM VE TAKDİR EDİYORUM REİS BÜYÜKSÜN GEÇDE OLSA SENİ ANLADIM ŞİMDİ KALKIP BAŞKA PARTİLERE NİYE OY VEREYİM MİLLİ SİLAHLARIMIZI HASTANELERİMİZ YOLLARIMIZ HAVAALANLARIMIZ YAHU UÇAĞA BİNMEK HAYALDİ 30 UNDAN SONRA SENİN SAYENDE UÇAĞA BİNDİM GÖKYÜZÜNE BAKTIĞIM ZAMAN ACABA NASIL BİR ŞEY DİYORDUM
burda olumsuz yazanlarin hepsi vatan hainidir
BU MİLLETE YUTTURAMAZSIN İZ 300 KM SINİR BOYU 300 KM İÇERİYE KAÇ KM 1 KM GITTIMI GIRILMEDIMI
cumhurbaşkanım savaşta değiliz 30 bin teröristin var olduğu afrinde 1595 tanesi öldürülse geriye kalan 28405 tanesi nerde. bunlarda öldürülsün.
operasyonu desteklemeyenlerin kim olduğu belli batı sevici(chp) ve hdpliler
Men dakka dukka...Bu adama alkışlayan tiplere bayılıyorum. Ağızda diş, eğitim, sanat, kültür, cepte para, kafada beyin olmayan gariban halkımız...
Allah seni esirgesin sen bu ummetin kabul olmuş duasısın ölümüne seninleyiz RTE. ... yaşamaz ölümü göze almayan.
Yalan söylemek bazen iyidir, Ama şimdi yeri değil, El bab temizlenecek dediler yüzlerce şehit verdik
Madem Mehmedimiz şehit oluyor madem savaş için ekonomik külfet çekiyoruz. Temizlenir temizlenmez Suriyelileri Gönderelim kendi keyiflerine bırakırsak yarısi dönmez bu şekilde olursa bence bu harakat amacına ulaşmış olur...
Allah yar ve yar yardimciniz olsun.
Ver mehteri seçim meydanlarında ..Zafer kazandık de oy iste.Kan sızan tabutu kıç tarafına alıp tabuta dirsek koyup camii de siyasi konuşma yapandan her şey beklenir.Afrinde anne babalar sabaha kadar kuran okuyarak allaha yalvarıyor ümmet bir birini kırıyor...Terör de hikaye kaçak mazot yolları açılıyor
Reis amerikaya dogru gidelim
buyuksun reis
Madem Mehmedimiz şehit oluyor madem savaş için ekonomik külfet çekiyoruz. Temizlenir temizlenmez Suriyelileri Gönderelim kendi keyiflerine bırakırsak yarısi dönmez bu şekilde olursa bence bu harakat amacına ulaşmış olur...
Nerden buluyorlar bu adamları da dinletiyorlar. Anlamak Mümkün değil Rezadan alınan Rüşvetler, geç. MAN adasından Geldi geldi dedikleri, onu da geç. Ya Resmen Arfin Arfin diye Çocuklarımızı şehit eden ABD ile aynı masaya, çocuklarımızın katiliyle oturan birini nasıl dinliyorlar anlamıyorum. Bu kadarmı Çocuklarımızın Kıymeti, katilimizle gene neyin pazarlığı yapıldı bunları anlatsaydı bari. Kendisine gerek olursa önce Komutan olarak kendisi sonra da o Ak Gençlik gidecekmiş akp başkanı ne diyor açıkça bu Gariban Çocuklarından size sıra gelmez korkmayın diyor. sizler de Alkışlayın
Afrine operasyona karşı çıkanlar ya Ortadoğu planını görmüyorlar yada tarafları belli.Plan şu arkadaşlar İran Suriye ve Türkiye den toprak alıp bağımsız kurt devleti kurarak aynı gün tüm dünya bu devleti tanıyacak.Bunu başardıkları gün o devleti natoya alacaklar.Andindan Türkiye ile savaşa sokarak NATO'nun Türkiye'ye müdahalesi sağlanacak.O yüzden Kürdistan hayalleri kuran cahillere soyluyorum.Bunlar ölürken siz sağ mi kalacağınizi saniyorsunuz?Azıcık o beyninizi kullanin.Turkiyenin bütünlüğü bölgenin bütünlüğü demektir
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