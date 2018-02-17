Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün zafere yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep sabrettik haddinizi bilin dedik. İçerdekiler zaten 40 yıldır rahat durmadı. 40 yıldır benim milletim içerdeki teröristlerden çok çekti. İçerdekilerde Suriye'deki o teröristlerle birleştiler. Onlar bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi filan değil sadece teröristler onlar. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı. Bu sabah sayı yaklaşık 1600'e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz 60 küsür ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Fakat her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar il kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girmeden önce halka yaptığı konuşmada, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz" dedi. Erdoğan "Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler" diye konuştu.

"Biz 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizin tekrar topraklarına dönmelerini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye olarak Suriye topraklarında gözümüz yok. Bizdeki çadırlarda değil kendi topraklarında onlara evler yapalım."

Daha sonra salona geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada AK Parti Afyonkarahisar il kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Hala önceliğimiz konuşarak çözmekten yanadır. 1595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmedimiz 60 ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Biz her zaman açık sözlü olduk ve bize de açık sözlü olunmasını istedik. Bugün yürttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri unutmayacağımız gibi, ihanetleri, riyakarlıkları da unutmayacağız. Bize tuzak kuranların kendi tuzaklarına düşeceklerine inanıyoruz"

"Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır."

"Kendi silahlı/silahsız insansız hava araçlarını uçuran bir Türkiye var. Artık yerli tüfeklerini, mühimmatlarını üreten bir Türkiye var."