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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes heybesindekileri ortaya döksün. Milletimiz de hepsine bakıp ona göre kararını versin. İşte meydan, işte millet."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes heybesindekileri ortaya döksün. Milletimiz de hepsine bakıp ona göre kararını versin. İşte meydan, işte millet."


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