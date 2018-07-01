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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette."


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