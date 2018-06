Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'nde konuştu (2)

"MİLLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞÜNE YAPMIŞ DEMOKRATİK HAKKINI KULLANARAK İSTİKAMET GÖSTERMİŞTİR" "Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük olgunlukla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanları ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Seçimlerin rekor katılımla sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve tüm dünyaya önemli mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açık. Yüzde 90'lara yaklaşan oranla demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30-50 arasında katılım olan ülkeler kendini demokratik tanıtırken yüzde 90'lara varan bu demokrasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50'yi bulmayan katılımla sonuçlanan seçimleri demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum. Milletimin demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Üstün gayret gösteren YSK, il, ilçe seçim kurullarına, sandık heyetlerine, partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına, dost halkların tamamına şükranlarıma sunuyorum. Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYE OLAN BAĞLILIĞIMIZ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde tüm kurul ve kurumlarıyla demokrasiye olan bağlılığımızı hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı, önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz. Burada milletimize her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 16 yılda; vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, siyasi, ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle ülkemizi ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla sözkonusu olmayacaktır. Tam tersine Türkiye'nin her alanda daha da ileri gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları olarak, demokrasiden ekonomiye tüm olanaklardan istifade etmeye devam edecek. Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, kıyafetinden, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgülük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız bu destekler sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tedip etmeye çalışanlara cevabımızı çok daha güçlü bir şekilde vermeyi sürdüreceğiz.