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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da taşıyan TC-CAN uçağı satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 19:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce resmi ziyaretler için kullandığı ve Türk Hava Yolları VİP uçak filosunda yer elen Airbus A340-500 tipi, TC-CAN kuyruk tescilli uçağı satıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da taşıyan TC-CAN uçağı satıldı

Türk Hava Yolları (THY) devletin zirvesinin yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında kullanmak için oluşturulan VIP uçak havuzundaki uçaklardan birinin satıldığını açıkladı. THY'den konu ile ilgili olarak Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada “VIP hizmetlerde kullanılmakta olan 1 adet A340-500 tipi uçak satılmıştır" denildi.

TUNUS'TAN SATIN ALINDI

TC-CAN kuyruk tescilli uçak 2017 yılında 77.8 milyon dolara Tunus'tan satın alınmıştı. Airbus tarafından 2008 yılında uçak Hintli Kingfisher Havayolları için 902 seri numarasıyla imal edilmişti.

THY tarafından satılan Airbus A340-500 tipi dört motorlu uçak toplam kabin alanı 140 metre kare. Koltuk kapasitesi ise 56. Kabin 6 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, toplantı salonu veya çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Hemen arkasında ikramın yapıldığı bir sosyal alan yer alıyor. Kabinde ayrıca bir yatak odası da var. İki ayrı salonun hemen arkasında biri 26, diğeri de 25 koltuklu iki ayrı kabin bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dolar, EURO almış başını gidiyor bizim ağalar yeni uçak alma niyetinde.
Daha geçen yıl onca para verilip alınan uçak niye satılmış? Alış fiyatı yazılmış satış fiyatı neden belirtilmedi. Satıştan elde edilen gelir kim bilir kimlerin ceplerini doldurdu. Yoksa çam tohumlarına mı harcandı? Hazırda olan ormanları kesip yerine evde çam fidanı yetiştirip ekecekmişiz. Yanında da seçim propagandası broşürleri konmuş. Bunların hepsi fuzuli masraf tabii ki sizin cebinizden çıkmadığı için bol bol saçıp savurun nasılsa biz öderiz.
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