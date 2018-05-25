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  - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İBB'Yİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

(aktüel görüntülerle-geniş haber)  - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İBB'Yİ ZİYARET ETTİ Haber: Cansel KİRAZ - Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA- Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti.

(aktüel görüntülerle-geniş haber) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İBB'Yİ ZİYARET ETTİ

Haber: Cansel KİRAZ - Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA- Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Saraçhane'deki İBB binasına geçti. Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'den çıktığı sırada yanı gelen bir genç kızın çok heyecanlandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Genç kız daha sonra yanına gelen annesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Uysal ile bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çevrede toplanan vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

ATATÜRK HAVALİMANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İBB'den ayrıldı. Ziyaretin ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski günleri yad ettiklerini, yeni dönemi de konuştuklarını belirtti.
Uysal, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan park projesininda ziyarete gündeme geldiğini dikkat çekerek, "İstanbullu olarak kendisine müteşekkiriz. Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye millet bahçeleri projeleri başlatıldı. Bizim için en büyük sevinç kaynağı, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak tamamının park olarak ayrılması, bu İstanbulluları, hepimizi çok mutlu etti. Öncesinden zaten bizden bilgileri talep edilmişti, İstanbul'un diğer yerlerinde de park nerelerde açılabilir onları da
arz etmiştik" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı
- Genç kız ile konuşması
- Erdoğan'ın vatandaşlar sohbet etmesi
- Detaylar

25.05.2018 - 17.47 Haber Kodu : 180525167

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