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Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Eskişehir'de Garnizon Komutanlığı'na bağlı topçu birlikleri, Çankaya Mahallesi Şahintepesi Mevkii'ne yerleştirilen 2 top arabasından 101 pare atış yaptı. Polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı top atışlarını bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izleyip, atış sonunda sevinç gösterilerinde bulunarak tekbir getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışıCumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışıCumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışıCumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı

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