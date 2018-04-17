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Cumhurbaşkanı Erdoğan için 5. kez Türkiye’yi turluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için daha önce 4 kez Türkiye’yi turlayan Demokratik Sol Parti (DSP) eski genel başkan adayı Erol Özavcı, Erdoğan’ın resimleri, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı ile kaplattığı aracıyla 5.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 5. kez Türkiye’yi turluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için daha önce 4 kez Türkiye’yi turlayan Demokratik Sol Parti (DSP) eski genel başkan adayı Erol Özavcı, Erdoğan’ın resimleri, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı ile kaplattığı aracıyla 5. kez tüm yurdu dolaşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için Türkiye’yi turlayan Erol Özavcı, 2014 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana 4 kez Türkiye’yi turladı. Daha önce DSP genel başkanlığına aday olan Özavcı, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için herkesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğe davet etti.
Afyonkarahisar’a gelen Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşları sadece Allah’a güvenerek bu zorlu yola çıktılar. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımız için değil tüm mazlum insanların huzur ve kurtuluşu için yılmadan ve usanmadan koştu. Ben 5’inci kez Türkiye turu yapıyorum. Bugün Afyonkarahisar’dayım ve Şırnak’tan başladım. O kadar büyük ilgi var ki Cumhurbaşkanımıza. Ben bu araçla giydirilmiş bir şekilde Türkiye’yi karış karış geziyorum. Daha önce aracını böyle giydiren bir kişi Türkiye turu yapamazdı. Hiç bir zaman siyasi lider Doğu’ya kadar gidemezdi. Güneydoğu’ya gidip de hiç siyaset yapmadı. Ama Cumhurbaşkanımız her yere köşe bucak gitti. Cumhurbaşkanımız her yerde Türkiyemizin güzelliğini anlattı. Türk ve Kürt kardeşliğimizi ayırmaya kalktılar. Bugün ise Türk ve Kürt ayrımı yok. Eskiden Kürt dediğimiz zaman dışlanıyordum. Kürt bir insan Türklerin içerisine girdiği zaman hor görülüyordu. Aynı sistem iki tarafta da vardı. Bu artık kırıldı. Hepimiz et tırnak olduk. Gelin bir ve beraber olmaya devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olalım. Artık güçlü bir ülkeyiz. ABD’ye geçmişte gidildiğinde ceketlerin düğmeleri iliklenirdi. Ama bugün ise eğilmek ve bükülmek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız dimdik ayakta. Biz Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız. Yeter ki dik dursun. Biz sadece elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.
Afyonkarahisar’daki durağının ardından tekrar yola çıkan Özavcı’nın bir sonraki durağı ise Isparta olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 5. kez Türkiye’yi turluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 5. kez Türkiye’yi turluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 5. kez Türkiye’yi turluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 5. kez Türkiye’yi turluyor

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