Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu (4)

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katıldı. İftar saatinin ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ondan korkuyorum, bir Haçlı-Hilal savaşına doğru, bu Avusturya Başbakanının attığı adımlar, dünyayı buraya doğru götürüyor" dedi. Erdoğan Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararıyla ilgili olarak da, "Bunun için de özellikle Batı dünyası, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir. Eğer bunlar çekidüzen vermezse, bu hesaplar farklı bir şekilde yapılmaya doğru gidecektir. Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir" ifadesini kullandı.
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