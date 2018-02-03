Cumhurbaşkanı Erdoğan İHA üssünü ziyaret etti

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'ndaki AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Üs Komutanlığı'na geçti.
Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu giyen Erdoğan, üssün harekat merkezinde yetkililerden bilgi aldı.
Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir SİHA'ya imzasını attı.
Ziyarette, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
(AA)
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