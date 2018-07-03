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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 00:33 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti

ERBİL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüğü bildirildi.

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin 24 Haziran'daki seçimlerden elde edilen başarıdan dolayı Erdoğan'ı ve partisini tebrik edip başarılı olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşme sırasında Erdoğan ve Barzani'nin, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin önemine değinip, ikili ilişkilerin her konuda kalkındırılmasına vurgu yaptıkları kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IKBY Neçirvan Barzani

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