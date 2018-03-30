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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinde, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinde, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu

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