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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

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