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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kudüs'teki gelişmelere ilişkin masumların hedef alınmasının ve insanların hayatlarına kastedilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası camianın sorunun çözümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kudüs'teki gelişmelere ilişkin masumların hedef alınmasının ve insanların hayatlarına kastedilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası camianın sorunun çözümü için BM nezdinde gerekeni yapması gerektiğini kaydetti.


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