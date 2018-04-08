Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Volkan Özdemir'in kaleme aldığı "Rusya'nın Kodları - Türkiye'de Rusya'yı Ararken Rusya'da Türkiye'yi Bulmak" Kırmızı Kedi etiketiyle okurla buluştu.

Çarlık Rusya'dan Sovyet Rusya'ya ve Sovyet Rusya'dan Yeni Rusya'ya uzanan bir büyük tarih ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği Özdemir'in çalışmasında tartışılıyor...

Özdemir, Atatürk-Lenin döneminde olduğu gibi Batı’dan gelen güvenlik tehditlerine karşı Türkiye ve Rusya'nın yeniden yakınlaştığını yazarken, 15 Temmuz gecesiyle ilgili çok tartışılacak bir iddiayı da kitabına taşıdı.

Odatv'nin haberine göre, Askeri tarihçi Aleksandr Şirokorad’ın Rus merkez medyasında dile getirdiği iddia, 15 Temmuz gecesi bir Rus istihbarat gemisinin Erdoğan'ın uçağının peşindeki iki F-16 uçağına engelleme yaptığı yönünde...

Şirokorad’ın bir diğer iddiası ise Rusya'nın Karadeniz filosundaki iki denizaltının da 15 Temmuz gecesi Boğaz'a yaklaşmasının tesadüf olmadığı yönünde...

İşte Volkan Özdemir'in kitabında tartışma yaratacak o bölümler:

"Darbe girişimi sırasında S-400’lerin Türk uçaklarına kilitlendiği veya Rus uçaklarının Erdoğan’ı koruduğu gibi gerçekle ilgisi olmayan iddialar ortaya atıldı. Ancak ciddiye alınacak bir iddiayı Rusya’da merkez medyayı yansıtan bir gazete olan Nezavisimaya Gazetesi’nde askeri tarihçi ve saygın bir isim olan Aleksandr Şirokorad’ın 29 Temmuz 2016’da yayımlanan makalesinde görüyoruz. Rusya açısından o geceyi anlamak için sözü Şirokorad’a bırakalım: