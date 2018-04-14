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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin, telefonda görüştü. İki lider, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulundu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin, telefonda görüştü. İki lider, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulundu.

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