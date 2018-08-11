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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Trump'ın rahip Brunson nedeniyle Türkiye'yi tehdit ettiğini ilk kez açıkladı. "Tehdit ediyor ya! Yarın saat 18:00'e kadar göndereceksiniz. Eee? Burası Çatladıkapı ülkesi mi ya? Burası Türkiye Türkiye. Napıyosun? Napıyosun?" diyen Erdoğan, ABD'ye sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biliyorsunuz dolar kuru üzerinden ülkemizin üstünde kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılıyor. Bunlar ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşın füzeleridir, gülleleridir. Biz önlemlerimizi aldık alıyoruz. Önemli olan bunu ateşleyen elleri kırmaktır. Daha önce bu elleri çok kez kırdık zaten. Sanıyorlar ki bu millet döviz kurlarına teslim olacak. Biz birilerinin bize saldırısını anladık da, ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor?

"KILIÇDAROĞLU AĞZINLA KUŞ TUTSAN AVCUNU YALARSIN"

Sayın Genel Sekreter Hamzaçebi'ye teşekkür ediyorum. Genel Başkanı onu anlamamış. Sayın Kılıçdaroğlu ağızınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Sen zannediyor musun, bu döviz baronlarının yanında yer aldığında sana pare verecekler. Bunca zamandır girdin kaybettin, girdin kaybettin hala koltuğu bırakamadın. Ama koltuk seni bıraktı. Şimdi de döviz baronları ile hareket ediyorsun, sana oradan bir şey mi gelecek? Biz yolumuza kararlılık ile devam edeceğiz. Cevaplarını yine vereceğiz."

"BU MİLLETİN AHINI ALAN BELASINI BULMUŞTUR"

"Türkiye'yi küçük hesapları için karşısına alanlar bunun bedelini ödeyeceklerdir. Ülkemize karşı tehdit politikası güdüp iflah olan bir siyasetçi yoktur. Bu milletin ahını alan belasını bulmuştur. Kim sabrederse zafere ulaşır. Sabredeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz, zafere erişeceğiz. Saflarımızda delik açtırmayalım."

ABD VE TRUMP TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞ

Anlaşılan o ki birilerinin ayağına basıyoruz. Şayet Suriye'de kurulan terör koridoruna rıza gösterseydik, bugün yaşadığımız sorunları yaşamıyor olurduk. Biz böyle bir aşağılanmaya rıza gösteremeyiz dedik.

Tehdit ediyor ya! Yarın saat 18:00'e kadar göndereceksiniz. Eee? Burası Çatladıkapı ülkesi mi ya? Burası Türkiye Türkiye. Napıyosun? Napıyosun? Biz besleme değil, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir ülkeyiz. Bugün Amerika 300 yıllık bir ülke.

"SURİYE VE IRAK POLİTİKALARINDAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Ekonomideki hedeflerden, terör örgütlerinin başını ezmeketen, Suriye ve Irak politikalarından geri adım atmayacağız. Bayrağımızın dalgalanmasına engel olamayacaksınız.

"MİLLİ PARA İLE TİCARETE HAZIRLANIYORUZ"

Devlet olarak alacağımız tedbirler üzerinden ilgili bakanlarımız çalışıyor. Milli para ile ticarete hazırlanıyoruz.

"AVRUPA İLE GEREKLİ DÜZENLEME YAPMAYA HAZIRIZ"

Avrupa ülkeleri dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da gerekli düzenleme yapmaya hazırız.

"TEHDİTLERİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Cezaymıs, kurmuş, dövizmiş, yaptırımmış hiçbiri umrumuzda değil.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Kimseden inayet beklemeyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Savunma sanayiinde bunu yaptık. Şimdi de bunu yapacağız. İhracatta bunu yaptık. Turizmde 40 milyona gidiyoruz. Haberler güzel. Diğer alanlarda da bunu yapacağız. Bize parmak sallayanları pişman edeceğiz.


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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize Donald Trump

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