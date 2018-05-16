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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını şehit aileleriyle yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan ayının ilk iftarında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen şehit aileleri ağırlanacak.

Erdoğan'ın vereceği iftar daveti, basına kapalı gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazan ayının ilk iftarı

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