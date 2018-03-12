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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk onu affetmişti! Hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk affedilen mahkûm olan ve Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Akcanlı, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Kale ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde tek odalı evde yaşayan 4 çocuk babası Mustafa Akcanlı, ilk kez 23 yıl önce 'dolandırıcılık' suçundan cezaevine girdi.

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Akcanlı, geçen süre içinde 50'ye yakın suçtan yargılanıp hüküm giydi. Mustafa Akcanlı, hüküm giydiği suçlardan dolayı Kocabaş D Tipi Cezaevi'nde 10 yıl hapis yattı. Cezaevinde yatarken kolon kanserine yakalanan Akcanlı, 5 yıl önce Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla tedavi olması için tahliye edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AFFEDİLMİŞTİ

Bu süreçte hastalığı daha ilerleyen Akcanlı'nın durumu daha da kötüye gitti. Tedavisi süren Akcanlı, 2015 yılında görev gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kolon kanseri ilerleyen Mustafa Akcanlı, 10 gündür tedavi gördüğü özel bir hastanede dün yaşamını yitirdi.

DHA

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Recep Tayyip Erdoğan mahkum Mustafa Akcanlı Denizli kale

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