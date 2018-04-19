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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 ay önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 02:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Bugüne dek yaptığı açıklamalarda erken seçime karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı alması, 6 ay önce AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı‘nda yaptığı konuşmayı tekrar gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim 2017’de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına şu yanıtı vermişti:

“Tutturdu şimdi ‘erken seçim’ diyor. Seçimin zamanı belli zaten. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz 7 Haziran’da olmuştur, koalisyon görüşmeleri vesaireler falan bir netice alınmayınca orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu? Gittik erken seçime, rezil rüsva oldun. Yani bizim bunlardan korkmak diye bir derdimiz yok” dedi. Sen daha neyin erken seçimini istiyorsun? Daktilolar başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki böyle bir durum yok. O bunların geçmişinde vardı, biliyorsunuz her şey iflastaydı, daktiloları geliyor başbakanlığın önüne fırlatılıyordu, herkes aç, susuz öyle bir noktaya gelmişti o zaman seçim üstüne seçim, seçim üstüne seçim ama hamdolsun bizde böyle bir durum yok. Şu anda azimle, kararlılıkla biz geleceğe yürüyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla da büyümede onu yakalayacağız.”

Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
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