HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?

24 Haziran Seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin etti ve resmen başkanlık sistemine geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Cumhurbaşkanlık Kabinesi'nde Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.

FUAT OKTAY KİMDİR?

1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğdu. Ayrıca Fuat Oktay 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı.

HEM KAMU HEM DE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞTI

Ayrıca Fuat Oktay hem kamu hem de özel sektör olmak üzere birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu ve bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine getirildi. Bunun yanı sıra 2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Beykent Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı yapan Oktay, 2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Tüm bunların yanı sıra Fuat Oktay THY Teknik A.Ş. bünyesinde bakım- onarım, tasarım ve imalat alanlarında çeşitli ortak girişim projesini hayata geçirerek Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde de bulundu.

AFAD BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ

Doç. Dr. Fuat Oktay, 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. Fuat Oktay Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Oktay çok iyi derecede İngilizce biliyor ve 3 çocuk babasıdır.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?
Konya'ya şehit ateşi düştü (2)Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuat oktay Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bakanlar kurulu 2018

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

İlginizi Çekebilir

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?

Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.