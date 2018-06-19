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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hükümet sistemine ilişkin düzenlemesi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daki mitingde halka yeni yönetim sistemini açıklayacağını söylemişti. Erdoğan'ın açıklaması beklenen yeni sistemde hangi bakanlıkların olacağı, hangi bakanlıkların kaldırılacağı gibi soruların cevabı bu taslakla ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Mayıs'ta katıldığı Habertürk yayınında ''Ofis sistemi oluşturacağız. Çok farklı birimleri bu ofis sistemi içinde oluşturacağız. 20'nin altında bakan olacak. Bakanlar, bakan yardımcıları bunların yanında ofisler olacak'' demişti.

ABD'DEKİ MODELE YAKIN BİR MODEL BENİMSENDİ

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, merak edilen çalışmanın taslağında ABD'de deki modele yakın bir model benimsendi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı'na bağlı beş ofis olacak. Finans, iletişim, insan kaynakları, teknoloji ve yatırım ofislerinin yer alması planlanıyor.

BAZI BAKANLIKLAR BİRLEŞİYOR

Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz.'' demiş ve bakanlıkların sayısını azaltacaklarını ifade etmişti.Taslağa göre 21 olan bakanlık sayısı 16'ya düşüyor ve bazı bakanlıklar birleştiriliyor.

Adalet, Dışişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlıkları aynı şekilde kalıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değiştiriliyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birleşiyor. Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı bünyesine giriyor.

Başbakan yardımcılığına bağlı olan hazine ise Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alıyor. Ticaret ile Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'nın da ismi ve yapısı değişiyor.

9 YENİ KURUL OLUŞTURULACAK

Kritik başlıklardaki politikaları yakından takip için ise yeni kurullar oluşturulacak. Buna göre oluşturulacak 9 kurulun içinde Bilim Teknoloji ve Yenilik, Eğitim Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika ile Yerel Yönetimler ve Hukuk için çalışacak kurullar olacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYISINI CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısını ise Cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanına bağlı kurumlar arasında Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı yer alacak.

Yeni eklenen kurumlar arasında ise halen başbakanlığa bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın olması bekleniyor.

ERDOĞAN "YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİ AÇIKLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenerek, "İnşallah Çarşamba ve Perşembe iki önemli programımı var televizyonda. Savunma sanayi bu akşam. Ama dediğim gibi Çarşamba Perşembe bu çekimler de anonsunu yapacağız. Buralarda yeni yönetim sistemini açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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