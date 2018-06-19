Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Mayıs'ta katıldığı Habertürk yayınında ''Ofis sistemi oluşturacağız. Çok farklı birimleri bu ofis sistemi içinde oluşturacağız. 20'nin altında bakan olacak. Bakanlar, bakan yardımcıları bunların yanında ofisler olacak'' demişti.

ABD'DEKİ MODELE YAKIN BİR MODEL BENİMSENDİ



Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, merak edilen çalışmanın taslağında ABD'de deki modele yakın bir model benimsendi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı'na bağlı beş ofis olacak. Finans, iletişim, insan kaynakları, teknoloji ve yatırım ofislerinin yer alması planlanıyor.

BAZI BAKANLIKLAR BİRLEŞİYOR



Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz.'' demiş ve bakanlıkların sayısını azaltacaklarını ifade etmişti.Taslağa göre 21 olan bakanlık sayısı 16'ya düşüyor ve bazı bakanlıklar birleştiriliyor.

Adalet, Dışişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlıkları aynı şekilde kalıyor.