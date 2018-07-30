Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'la ilgili açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın Adnan Oktar’la ilgili bir yorumu ya da onu ‘komşu’ diye nitelemesi söz konusu değil. Yanlış başlıklarla sunulan haberler, Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan mülakatın Pazar günkü gazetelerde çıkan metnini anlamamalarının göstergesi olsa gerek. Cumhurbaşkanımız, FETÖ mensubu olan ve şahsen tanımadığı bir eski komşusundan (ve onun oğlundan) söz ediyor” denildi.
Açıklamada, “Gazetelerde yayımlanan o bölümü aynen aktarırsak şöyle diyor: ‘Güney Afrika, FETÖ’nün Amerika ve Almanya’dan sonra en fazla yığınak yaptığı yerlerden biri. Johannesburg’da ‘külliye’ dedikleri yeri yaptıran, İstanbul’da Üsküdar Burhaniye’de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanışmam kendisi ile. Aldıkları himmetler, şunlar bunlar o adamda toplanırdı. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde olan birisi değil. Çok ahlaksız bir tipti. Son zamanlarda gündeme düşen kişi var ya, o kişi gibi biri. Ama yaşlı birisi. Oğlu var. O da onun gibi. Aynen karakter olarak öyle. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip. Bunları biz biliyoruz. Bunları da kendilerine anlattık” ifadelerine yer verildi. (İHA)
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