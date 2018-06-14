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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 21:42 | Son Güncelleme

Antalya Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Antalya’da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Antalya’da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in başvurusu üzerine toplanan İlçe Seçim Kurulu, alt ve üst geçitler ile refüjlerde bulunan kamuya ait elektrik iletim direklerine asılan afişlerin, seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılması talebini görüşerek CHP'nin itirazını haklı buldu.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Karar, AK Parti ve MHP’li ilçe seçim kurulu üyelerinin muhalefetine karşın ilçe seçim kurulu başkan ve diğer kurul üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. İtiraza konu olan yerlerdeki afiş, pankart ve posterin kaldırılması karara bağlanırken, tahsise izin verilen yerler dışında asılan afişlerin de kaldırılması benimsendi. Kaldırma işlemine ilişkin masrafların da ilgilisinden tahsil edilmesi hükme bağlandı.

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