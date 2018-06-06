Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

ABD'li Bloomberg haber ajansına konuşan Uçum, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'deki seçmenin parlamentoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la işbirliğine girmeyi reddeden bir muhalefeti seçmesi durumunda Türkiye'de seçimlerin tekrarlanabileceğini belirtti.

"EĞER BAŞARAMAZLARSA YENİ SEÇİME GİTM KARARI ALINABİLİR"



Uçum, "Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse siyasetçiler vatandaşların ‘birbirlerini denetleme ve işbirliği yapmalarını' istediğini anlamalı. Eğer başaramazlarsa parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir" diye konuştu.

"BU TÜR BİR SONUÇ ÜLKEYİ ÇIKMAZA SOKAR"



BBC Türkçe'nin aktardığına göre, "Bunun son çare" olacağını söyleyen Uçum, bu tür bir sonucun ülkeyi çıkmaza sokacağını ifade etti.

"GEÇİŞ TÜM TARAFLAR DAHİL OLMUYORSA BAŞARILAMAZ"



Uçum, "Bu seçimler Türkiye'yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirecek. Bu geçiş eğer tüm taraflar dahil olmuyorsa başarılamaz" dedi.

Uçum, Erdoğan ve AK Parti'nin hem başkanlığı hem de parlamentoyu kazanacağını çünkü seçmenin yetkiyi aynı partiye vererek 'rasyonel' karar vereceğini ifade etti.

