HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

06.06.2018 17:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, 24 Haziran seçimlerinde parlamentoda muhalefetin üstünlük sağlaması durumunda yeni seçimlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

ABD'li Bloomberg haber ajansına konuşan Uçum, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'deki seçmenin parlamentoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la işbirliğine girmeyi reddeden bir muhalefeti seçmesi durumunda Türkiye'de seçimlerin tekrarlanabileceğini belirtti.

"EĞER BAŞARAMAZLARSA YENİ SEÇİME GİTM KARARI ALINABİLİR"

Uçum, "Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse siyasetçiler vatandaşların ‘birbirlerini denetleme ve işbirliği yapmalarını' istediğini anlamalı. Eğer başaramazlarsa parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir" diye konuştu.

"BU TÜR BİR SONUÇ ÜLKEYİ ÇIKMAZA SOKAR"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, "Bunun son çare" olacağını söyleyen Uçum, bu tür bir sonucun ülkeyi çıkmaza sokacağını ifade etti.

"GEÇİŞ TÜM TARAFLAR DAHİL OLMUYORSA BAŞARILAMAZ"

Uçum, "Bu seçimler Türkiye'yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirecek. Bu geçiş eğer tüm taraflar dahil olmuyorsa başarılamaz" dedi.

Uçum, Erdoğan ve AK Parti'nin hem başkanlığı hem de parlamentoyu kazanacağını çünkü seçmenin yetkiyi aynı partiye vererek 'rasyonel' karar vereceğini ifade etti.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldüTüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl MadalyasıYakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, TÜRKSOY'dan 25. Yıl Madalyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mehmet uçum seçim başdanışman erken seçim 24 Haziran Seçim

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Millet, Millet İttifakını seçerse, iktidar olur. Bu durumda neden tekrarlanıyor seçimler? Birde üzerine Sayın İnce veya Akşener Cumhurbaşkanı olursa, size daha söyleyecek söz düşmez. Millet zaten son sözünü söylemiş olur.
Size öyle geliyo . En basiti peçete 30 krs tu Şuan 2 lira .asgari ücrete Çay kasigiyla zamlara gelince kepçeyle
Size bundan sonra kumdan kaleler yapacağız oralarda eğleneceksiniz çocuklar sizi çok düşünüyoruz emin olabilirsiniz. Yanlı olma yayınla admin kardeşim benim
sizin canınız çok şey istiyor ama her zaman kedi bal yemez
Zerre kader milleti ülkeyi düşündüğünüz yok. Varsa yoksa makam mansıp statüko maaşiniz ..
Çocuk oyuncağı yaptılar koskoca ülkeyi.
Diğer Haberler
Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.