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Erdoğan'ın en yakınındaki isim açıkladı: Seçim için ok yaydan çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 07:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim teklifiyle seçimlerin artık Kasım 2019’da olmayacağının ortaya çıktığını söyledi.

Erdoğan'ın en yakınındaki isim açıkladı: Seçim için ok yaydan çıktı!

Kulislerde seçimin erkene alınıp alınmayacağı tartışılırken cumhurbaşkanının başdanışmanlarından İlnur Çevik Yenibirlik gazetesindeki köşe yazasında artık okun yaydan çıktığını belirterek “Kolay kolay cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin 2019 Kasım’ında olamayacağı ortada” dedi.

Yazısında kendisi de seçimin erken yapılmasından yana tavır koyan İlnur Çeviki, yazısında "Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir referandumla kabul edilişinin birinci yıldönümü daha iki gün önce kutlandı… Ama daha hala bu sisteme, yani ülke yönetimini tamamen yenilemek için devrim niteliğinde yapılacak değişikliklerin hayata geçirilmesi için 19 ay var… Ama dünyada ve bilhassa bölgemizdeki gelişmeler ve ülkemizin içinde bulunduğu ortam karşısında bu kadar zaman bekleme lüksümüz var mı? İşte Bahçeli bunları görerek ve Türkiye’nin bilhassa uluslararası platformda başına örülmek istenen çorapları işaret ederek bir an evvel başkanlık ve milletvekili seçimlerin yapılıp bazı sıkıntı yaratabilecek belirsizliklerin ortadan kaldırılması için erken seçim teklifi yaptı. Bunda art niyet aramak hatalı. Bunda danışık ve dövüşük aramak da doğru değil. Belli ki Bahçeli’nin teklifi AK Parti’de de sürpriz yarattı. Ama kimsenin bu teklifi kestirip atma lüksü yok" ifadesini kullandı.

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