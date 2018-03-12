Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenmedik sorusu!

AK Parti MYK'da yaşanan bu olayın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, erken seçim hesaplarında şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan çok önemli bir noktayı gündeme getirdiğini köşesine taşıyan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim görev sürem ne zaman doluyor?" diye soru sorduğunu aktardı. Selvi, MYK üyelerinin beklenmedik bu soru karşısında, "2019’da" şeklinde karşılık verdiğini, Erdoğan'ın da bunun üzerine "Ee, o zaman. Niye öne alalım?" diye sorduğunu yazdı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"GÖREV SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ”Bu erken seçim tartışmaları nereden çıkıyor” diye tepki göstermesine rağmen erken seçim tartışmaları sürüyor. Ancak erken seçim hesabı yapanların bugünden itibaren bu denkleme bir kalemi daha eklemeleri gerekiyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi. Erdoğan’ın görev süresi 3 Kasım 2019 seçimlerinin yapıldığı güne kadar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin, yerel seçimlerin önüne alınması tartışmalarına kaynaklık eden bir zemin var. AK Parti’nin en son yapılan yerel seçimlerde aldığı oy yüzde 45,5 ama milletvekili genel seçiminde bu oran yüzde 49’a çıkabiliyor.