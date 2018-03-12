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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenmedik sorusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 07:18 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan’ın sorduğu kritik soru" başlıklı yazısında erken seçim iddiaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyduğu rahatsızlığı yazdı. 5 Mart tarihinde gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında bir genel başkan yardımcısının genel seçimlerde oyların düşük çıktığını, Cumhurbaşkanlığı seçimine olumsuz etkisi olabileceğini söylediğini aktaran Selvi, Erdoğan'ın "Aynı kanaatte değilim. Erken seçim yok. Oyumuzu yükselteceğiz" diye çıkıştığını yazdı.

AK Parti MYK'da yaşanan bu olayın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, erken seçim hesaplarında şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan çok önemli bir noktayı gündeme getirdiğini köşesine taşıyan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim görev sürem ne zaman doluyor?" diye soru sorduğunu aktardı. Selvi, MYK üyelerinin beklenmedik bu soru karşısında, "2019’da" şeklinde karşılık verdiğini, Erdoğan'ın da bunun üzerine "Ee, o zaman. Niye öne alalım?" diye sorduğunu yazdı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"GÖREV SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ”Bu erken seçim tartışmaları nereden çıkıyor” diye tepki göstermesine rağmen erken seçim tartışmaları sürüyor. Ancak erken seçim hesabı yapanların bugünden itibaren bu denkleme bir kalemi daha eklemeleri gerekiyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi. Erdoğan’ın görev süresi 3 Kasım 2019 seçimlerinin yapıldığı güne kadar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin, yerel seçimlerin önüne alınması tartışmalarına kaynaklık eden bir zemin var. AK Parti’nin en son yapılan yerel seçimlerde aldığı oy yüzde 45,5 ama milletvekili genel seçiminde bu oran yüzde 49’a çıkabiliyor.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması için gereken oy ise yüzde 50 artı 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, erken seçim konusu gündeme geldiğinde Erdoğan, ”Yerel seçimlerle genel seçimler arasındaki oylarımız arasında bir makas var. Ancak iki seçim arasında 7 ay gibi bir süre var. Seçimlere iyi hazırlanıp bu makası kapatabiliriz” demişti."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yerel dw 35 lere kadar düşer Akp, Genel de de şu an adım gibi eminim Mhp koalisyonu dahil 38 i zor görür. Şeker fabrikaları satışı, Papa ziyareti, Papa dan dua etmesini istemesi, İslam ı güncelleyelim demesi, bugün ak yarın kara demesi, ekonominin durumu, hergün kavga üslubu hergün konuşması, milletin borç ve dert içinde olması(tabii eli yap kaymağın içinden çıkmayan karı koca arabası olan çift ev yazlığı olanlar hariç) vs. vs. Artık yeter bence dinazor olmayacağız biz koltuğa yapışmayacağız demişti reyiz artık yeter ve yerine AKŞENER! Fetösü metösü haini kaçacak delik arasın
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