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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen yönleri! "Organize şakalar yapar, sesini değiştirip evdekileri işletir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilinmeyen yönleri, onu en yakından tanıyanların anlatımıyla belgesel oluyor. Belgeselde konuşan yeğeni Üsame Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın hiç bilinmeyen bir yönünü şöyle anlatıyor: Organize şakalar yapar. Mesela telefonla evi arayıp sesini değiştirip evdekileri işletir. Kapının gözetleme deliğinden baktığımızda da o deliği kapatır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen yönleri! "Organize şakalar yapar, sesini değiştirip evdekileri işletir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının bilinmeyenlerini yansıtan "Tayyip" isimli belgeselde yol arkadaşlarından çocukluk arkadaşlarına, ailesinden eski komşularına onu en yakından tanıyanlar, Erdoğan'ı anlatıyor.

İlk fragmanı yayınlanan belgesel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıra dışı kişiliğinden örnekler sunuyor, bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. Erdoğan'ın esprili kişiliği, diğergamlığı, vefa ve cesaret gibi belirgin özelliklerini yansıtan anıları ilgi çekiyor.

YURT DIŞINDAN MİSAFİRLER DE ERDOĞAN'I ANLATACAK

Yapımcılığını Native Medya, uygulayıcı yapımcılığını Serdar Öztürk'ün yaptığı belgeselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, insanların hayatında nasıl iz bıraktığına da dikkat çekiliyor.

Farklı bir kurgu ile hazırlanacak belgesel, Erdoğan'ın sadece Türkiye toprakları içinde değil yurt dışında da dokunduğu insanların hikayelerini ilk defa kayıt altına alıyor. Bu yönüyle projenin yurt dışında da ilgi görmesi bekleniyor.

"SEN NE YAPIYORSUN VİCDANSIZ! MİLLET CAN KORKUSUNDA, SEN YEMEK YİYORSUN"

Belgeselde eski komşuları, aile dostları, yol arkadaşları ve akrabalarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı yönlerini anlattığı bölümlere yer verildi.

Başbakan Binali Yıldırım da belgeselde Erdoğan'la anılarını paylaştı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İstanbul'dan Ankara'ya kötü hava koşullarında yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında aralarında geçen diyaloğu, "İnsanlar tedirgin tabii. Ben de yemek istedim. Bana, 'Sen ne yapıyorsun vicdansız, millet burada can korkusunda, sen oturmuş yemek yiyorsun, bu ne biçim iş' dedi. Ben de telaşa lüzum yok, bugüne kadar hiçbir uçak havada kalmadı dedim." sözleriyle aktardı.

"BİZ BİR ARALIK DEDİK, SİZ ARALIĞIN 1'İ ANLADINIZ"

Binali Yıldırım, Erdoğan'la bir başka anısını ise şu sözlerle anlattı: "Açılış günüyle ilgili bir tartışma, '1 Aralık'ta açacaktınız, niye böyle oldu' diye. Arkadaşlar anlatmaya çalışıyor. Baktım ki durum nazik. 'Efendim bunda bir yanlış yok, biz bir aralık açarız dedik, siz herhalde Aralık ayının 1'i anladınız.' dedim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarından, AK Parti teşkilatlarında da görev yapan Reşat Sözen, Erdoğan'ın konuk olduğu vatandaş sofralarında hiç tereddüt etmeden yemek yediğini söyledi.

"SESİNİ DEĞİŞTİRİP EVDEKİLERİ İŞLETİR"

Yeğeni Üsame Erdoğan ise "Organize şakalar yapar. Mesela telefonla evi arayıp sesini değiştirip evdekileri işletir. Hiç beklenmedik bir anda kapıya gelir. Gözetleme deliğinden baktığımızda da o deliği kapatır." sözleriyle Erdoğan'ın esprili yönünü aktardı.

MUHALİF GAZETECİYİ HELİKOPTERİNE ALDI

Gazeteci Fatma Aksu ise takip ettiği bir programda yaşadıklarını, "Basın otosu önden gidiyordu. Tayyip Bey sanırım helikopterle gelmişti. Sıcak bir mevsimdi. Dönüşte orada arkadaşımızın kalp sorunu olduğunu bildiği için, kendisine en çok muhalefet eden gazeteciyi, biz hepimiz orada kaldık, helikopterine alıp İstanbul'a dönmüştü." sözleriyle dile getirdi.

Erdoğan'ın komşusunun kızı Havva Kanbur ise Yalova'dan İstanbul'a beraber döndükleri bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte şarkı söylediklerini aktardı. Kanbur, ayrıca Erdoğan'ın cezaevine gireceği zaman annesi Tenzile Erdoğan'ın elini öptüğünü ve annesine sarılarak ağladığını anlattı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
"şirin" gösterme çabaları. geçti kardeş geçti.
o zaman muharrem incenin ses kaydı montajınıda bu zat üslenmiş ve piyasaya sürmüş.zanlı bulundu.
Emeklilikte yaşa takılanlar; 16 yıl sizleri görmeyen duymayan ve "Takılmaya devam" diyerek dalga geçen akepe iktidarına ve onun c.bşk.adayı erdoana 24 Haziranda OY VERME.
SURİYELİLER TATAR BÖREĞİ NE ZAMAN CIKICAK DİYE SORUYOLAR MAHALLEDE BANA
tamam tamam, pazar sünnet, pazartesi evine
Biz de eşek gibi çalışalım şaka yapmaya zamanımız yok sabah 6 iş başı akşam 9 bitiş seni anamdan babamdan çok görüyorum erdoğan bıktık artık.
Tayyib sen büyük bir pehlivansın cihan pehlivanısın van minit dedin Avrupa beni istemiyor bakın dedin avrupa seni niye istemesin sendeniyi pehlivanmı bulacaklar çözüm dedin imralıdaki apo iti ile masaya Feto ile kanka ülkemiz için açamadığın fabrika ile girdğin tüm güreşlerde Halkı yendin almış olduğun bu galibiyetler sonrası ödül olarak bop eş başkanlığı ile yahudi üstün hizmet madalyalarını aldın yani iyi bir YALANCI PEHLİVANSIN çok ustasın o da çırak çıkta yen be büyük pehlivansın ya bak İNCE yi feto büyütmedi halk büyüttü oyuda halk verecek sen yahudi madalyası alırsın diye düşünüyorum.
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