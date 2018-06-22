Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının bilinmeyenlerini yansıtan "Tayyip" isimli belgeselde yol arkadaşlarından çocukluk arkadaşlarına, ailesinden eski komşularına onu en yakından tanıyanlar, Erdoğan'ı anlatıyor.
İlk fragmanı yayınlanan belgesel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıra dışı kişiliğinden örnekler sunuyor, bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. Erdoğan'ın esprili kişiliği, diğergamlığı, vefa ve cesaret gibi belirgin özelliklerini yansıtan anıları ilgi çekiyor.
YURT DIŞINDAN MİSAFİRLER DE ERDOĞAN'I ANLATACAK
Yapımcılığını Native Medya, uygulayıcı yapımcılığını Serdar Öztürk'ün yaptığı belgeselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, insanların hayatında nasıl iz bıraktığına da dikkat çekiliyor.
Farklı bir kurgu ile hazırlanacak belgesel, Erdoğan'ın sadece Türkiye toprakları içinde değil yurt dışında da dokunduğu insanların hikayelerini ilk defa kayıt altına alıyor. Bu yönüyle projenin yurt dışında da ilgi görmesi bekleniyor.
"SEN NE YAPIYORSUN VİCDANSIZ! MİLLET CAN KORKUSUNDA, SEN YEMEK YİYORSUN"
Belgeselde eski komşuları, aile dostları, yol arkadaşları ve akrabalarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı yönlerini anlattığı bölümlere yer verildi.
Başbakan Binali Yıldırım da belgeselde Erdoğan'la anılarını paylaştı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İstanbul'dan Ankara'ya kötü hava koşullarında yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında aralarında geçen diyaloğu, "İnsanlar tedirgin tabii. Ben de yemek istedim. Bana, 'Sen ne yapıyorsun vicdansız, millet burada can korkusunda, sen oturmuş yemek yiyorsun, bu ne biçim iş' dedi. Ben de telaşa lüzum yok, bugüne kadar hiçbir uçak havada kalmadı dedim." sözleriyle aktardı.
"BİZ BİR ARALIK DEDİK, SİZ ARALIĞIN 1'İ ANLADINIZ"
Binali Yıldırım, Erdoğan'la bir başka anısını ise şu sözlerle anlattı: "Açılış günüyle ilgili bir tartışma, '1 Aralık'ta açacaktınız, niye böyle oldu' diye. Arkadaşlar anlatmaya çalışıyor. Baktım ki durum nazik. 'Efendim bunda bir yanlış yok, biz bir aralık açarız dedik, siz herhalde Aralık ayının 1'i anladınız.' dedim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarından, AK Parti teşkilatlarında da görev yapan Reşat Sözen, Erdoğan'ın konuk olduğu vatandaş sofralarında hiç tereddüt etmeden yemek yediğini söyledi.
"SESİNİ DEĞİŞTİRİP EVDEKİLERİ İŞLETİR"
Yeğeni Üsame Erdoğan ise "Organize şakalar yapar. Mesela telefonla evi arayıp sesini değiştirip evdekileri işletir. Hiç beklenmedik bir anda kapıya gelir. Gözetleme deliğinden baktığımızda da o deliği kapatır." sözleriyle Erdoğan'ın esprili yönünü aktardı.
MUHALİF GAZETECİYİ HELİKOPTERİNE ALDI
Gazeteci Fatma Aksu ise takip ettiği bir programda yaşadıklarını, "Basın otosu önden gidiyordu. Tayyip Bey sanırım helikopterle gelmişti. Sıcak bir mevsimdi. Dönüşte orada arkadaşımızın kalp sorunu olduğunu bildiği için, kendisine en çok muhalefet eden gazeteciyi, biz hepimiz orada kaldık, helikopterine alıp İstanbul'a dönmüştü." sözleriyle dile getirdi.
Erdoğan'ın komşusunun kızı Havva Kanbur ise Yalova'dan İstanbul'a beraber döndükleri bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte şarkı söylediklerini aktardı. Kanbur, ayrıca Erdoğan'ın cezaevine gireceği zaman annesi Tenzile Erdoğan'ın elini öptüğünü ve annesine sarılarak ağladığını anlattı.
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