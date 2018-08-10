HABER

Erdoğan'ı görünce boynuna atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 14:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden ayrılarak Bayburt'a geçti. Erdoğan burada, çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Bayraktar köyünde açılan ve 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne layık görülen Baksı Müzesi'ni gezdi. Erdoğan, kendisini görmeye gelen minik bir çocuğu kucağına alıp sevdi

Erdoğan'ı görünce boynuna atladı

24 Haziran seçimlerinde partisi ve kendisine verdikleri oy oranıyla rekor kıran Karadeniz illeri Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da yapacağı teşekkür ziyareti kapsamında, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçirdi. Erdoğan, saat 11.20 sıralarında geceyi geçirdiği evinden ayrılarak, Güneysu futbol sahasında bekleyen helikopterle Bayburt´a geçti. Erdoğan, Bayburt programı öncesi geldiği kentte çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Bayraktar köyündeki, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ve TBMM Onur Ödülü’ne layık görülen Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.

5b6d62aeae298b08fa825024

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeyi gezdi, Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve yetkililerden eserler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Camii´ye gitti. Erdoğan, Cuma namazının ardından 24 Haziran seçiminde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt kent merkezinde halka hitap edecek.

5b6d62d8ae298b08fbf89d22
Erdoğan ziyareti öncesi küçük bir çocukla yakından ilgilendi.


PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
Selin, taksiciyi silah zoruyla kaçırtmaktan tutuklandıSelin, taksiciyi silah zoruyla kaçırtmaktan tutuklandı
Anafartalar Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlandıAnafartalar Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Rize Baksı Müzesi

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KKTC'de taksiciyi silah zoruyla kaçırtan kadın tutuklandı

KKTC'de taksiciyi silah zoruyla kaçırtan kadın tutuklandı

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.