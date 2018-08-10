Erdoğan'ı görünce boynuna atladı

24 Haziran seçimlerinde partisi ve kendisine verdikleri oy oranıyla rekor kıran Karadeniz illeri Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da yapacağı teşekkür ziyareti kapsamında, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçirdi. Erdoğan, saat 11.20 sıralarında geceyi geçirdiği evinden ayrılarak, Güneysu futbol sahasında bekleyen helikopterle Bayburt´a geçti. Erdoğan, Bayburt programı öncesi geldiği kentte çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Bayraktar köyündeki, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ve TBMM Onur Ödülü’ne layık görülen Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeyi gezdi, Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve yetkililerden eserler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Camii´ye gitti. Erdoğan, Cuma namazının ardından 24 Haziran seçiminde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt kent merkezinde halka hitap edecek.
Erdoğan ziyareti öncesi küçük bir çocukla yakından ilgilendi.
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