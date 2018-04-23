HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 07:17 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Çok hummalı beş muamma" başlıklı yazısında, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini ve CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Hakan, yazısında CHP'nin İYİ Parti adımı hakkında "İlk kez bir iş yaptılar. İlk kez şaşırttılar. İlk kez kımıldadılar. İlk kez beklenmedik bir tutum sergilediler. İlk kez taktik uyguladılar. İlk kez ani ve hızlı bir karar aldılar. İlk kez “dur bakalım” dedirttiler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

Köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da esas rakibinin Meral Akşener olacağını belirten Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN’IN ESAS RAKİBİ KİM OLACAK BAROMETRESİ

MERAL AKŞENER: Yüzde 40
ABDULLAH GÜL: Yüzde 15
KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 5
İLHAN KESİCİ: Yüzde 20
MUHARREM İNCE: Yüzde 10
YILMAZ BÜYÜKERŞEN: Yüzde 10"

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

24 Haziran seçimi için bomba kulis! 24 Haziran seçimi için bomba kulis!
Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?
Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener ak parti İYİ parti CHP Ahmet Hakan erken seçim 24 haziran seçimi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank’a para yatıran eşlerine boşanma davası açtılar

Çiftlik Bank’a para yatıran eşlerine boşanma davası açtılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.