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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolunu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakoluna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada sanatçı ve sporcularla görüştü. Ziyarette Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı ile 'Bil oğlum' türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer aldı. Ziyaret sırasında Esat Kabaklı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı eşliğinde 'Bil Oğlum' türküsünü seslendirdi. Türküye Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dünyanın en zeki ve yetenekli insanı bilmediği birşey yok girmediği delikte yok.daha doğmadan üniversite diploması almış.aman nazar değmesin.
3 Tane şehit var adamlar sazlı sözlü eğlencede öyle morel verilmez askerlerin hesabına 5000-10000 bin lira para yatırın,milli takımlara dagıtıyorsunuz milyonluk primleri birşey bile yapamadıkları halde birazda askerlere prim verin onlarda bu görevi hobi olsun diye yapmıyor cogu dışarda iş bulamadıgı için paralı asker oluyor yani gecim için yapıyorlar bu işi..
Bir toplum sorunlarını masada çözerek sevinmelidir,günü kurtarma söylemleri kimseye bir şey kazandırmaz.bu ülke bunaraları atan çok kişiyi gördü amma sonuç aynı.toplumları toplum yapan onları yücelten bir noktada buluşub barışı yücelmektir.Gelecek halkların birbirlerini anlamarıyla güzel olacaktır.Kürt halkının değerlerine kazanımlarına tahamullu olmayanların yerlerini tarih belirlemiştır.
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