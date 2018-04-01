Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer aldı. Ziyaret sırasında Esat Kabaklı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı eşliğinde 'Bil Oğlum' türküsünü seslendirdi. Türküye Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.