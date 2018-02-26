Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı öfkesinin dinmediğini belirten Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın "Biz ne ara bu hâle geldik" dediğini aktararak, Erdoğan'ın cinsel istismar suçlarına en ağır cezanın verilmesini istediğini yazdı. Zina tartışmalarına da değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda "yalnış yapmışız" dediğini aktardı. Bu konuda ayrı bir komisyonun çalıştığını belirten Selvi, zinaya aile bütünlüğü cephesinden bakıldığını ve zina düzenlemesinin geleceğini yazdı.
Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"NETLEŞEN VE TARTIŞILAN NOKTALAR
Bu arada bazı düzenlemeler de netleşmeye başladı.
1- Cinsel istismar suçlarına iyi hâl indirimi kalkacak.
2- Sayısı 31’e ulaşan Çocuk İzleme Merkezleri’nin (ÇİM) sayısı artırılacak.
3- Annelere, doğumdan itibaren cinsel istismar suçlarıyla ilgili eğitim verilecek.
4- Rehberlik öğretmenlerinin sayısı arttırılacak.
5- Cinsel istismar davalarına gizlilik esası getirilecek.
6- Cinsel istismar suçları 12 yaş altı ve üstü olmak üzere kademelendirilecek.
7- Cinsel sapıkların tahliye edildikten sonra da takibi gerekiyor. Kesinlikle çocuklarla ilgili bir işte çalışamayacaklar, adres değişikliği yaptıkları takdirde polise bildirmek zorunda olacaklar."
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