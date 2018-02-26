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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 07:05 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Cinsel istismarda ne konuşuluyor, zina geliyor mu?" başlıklı köşe yazısında, 19 Şubat Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında sıra dışı bir olay yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hızlı hareket edeceğiz. Çocuklara cinsel istismar suçları hakkında hemen bir komisyon kuracağız. Komisyon kesintisiz çalışacak. Raporunuzu bana getireceksiniz bu konuda yapılacakları yapacağız" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı öfkesinin dinmediğini belirten Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın "Biz ne ara bu hâle geldik" dediğini aktararak, Erdoğan'ın cinsel istismar suçlarına en ağır cezanın verilmesini istediğini yazdı. Zina tartışmalarına da değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda "yalnış yapmışız" dediğini aktardı. Bu konuda ayrı bir komisyonun çalıştığını belirten Selvi, zinaya aile bütünlüğü cephesinden bakıldığını ve zina düzenlemesinin geleceğini yazdı.

Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"NETLEŞEN VE TARTIŞILAN NOKTALAR

Bu arada bazı düzenlemeler de netleşmeye başladı.

1- Cinsel istismar suçlarına iyi hâl indirimi kalkacak.
2- Sayısı 31’e ulaşan Çocuk İzleme Merkezleri’nin (ÇİM) sayısı artırılacak.
3- Annelere, doğumdan itibaren cinsel istismar suçlarıyla ilgili eğitim verilecek.
4- Rehberlik öğretmenlerinin sayısı arttırılacak.
5- Cinsel istismar davalarına gizlilik esası getirilecek.
6- Cinsel istismar suçları 12 yaş altı ve üstü olmak üzere kademelendirilecek.
7- Cinsel sapıkların tahliye edildikten sonra da takibi gerekiyor. Kesinlikle çocuklarla ilgili bir işte çalışamayacaklar, adres değişikliği yaptıkları takdirde polise bildirmek zorunda olacaklar."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan cinsel istismar zina taciz abdulkadir selvi

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Okuyucu Yorumları 82 yorum
dindar nesil, baskılanmış dürtüler,sapıklık dizboyu, biz nezaman bu hale gelmedik sayenizde geldik, bütün değerleri akt üst ettiniz
abdulkadir kalınselvi gazetecimi akp basın danışmanımı?
Zina suçu isleyenleri öldürün gitsin.idam gelsin çocuk tecavûzcülerini Hele hiç affetmeyin Asin gitsin idam gelsin
neden 12 yaş altı ve üstü olarak kademelendiriliyor? 18 yaş sınır olmalı. cezalar uygulanmalı sadece arttırımla olmaz.
nasıl bi selvi bu arkadaş .hiç mi başka yazacağın bi konu yok..bildiğin algı opersyonu yapıyor bu yağdanlık..
Yanlış yapmadığınız birşey var mı acaba.
Ensar olayında söylendi komisyon kurulması olayların incelenmesi ceza kanununda Değişiklik yapılması. Senin partin bir kereden bir şey olmaz dedi.İşte bu sekilde bu hale geldik.Neden öfkeleniyorsunuz seçimlerden dolayı olmasın
@kirats2 ÇOK YAŞA ARKADAŞIM HERŞEYİN NEDENİ SEÇİM...BAŞKA HİÇ BİR NEDENİ YOK ...
Önce tarikatları ve cemaatların insafına terk ettiğiniz, ettirdiğiniz çocukları kurtarın... Bu tarikatları yok etmediğiniz sürece bunun önüne geçilemez...Samimiyseler bu tarikatları lav ederler...
@ceylo Devlete ait çocuk esirgeme kurumlarında bu olaylar yıllarca oldu. O zaman çıkıp niye demediniz devlet bunları kapatsın diye. Kendini bilmez bir insanın yaptığı yüzünden koskoca bir vakfı ya da kurumu kapatmak olmaz. İyiki devleti sizin düşüncenizdekiler yönetmiyor.
6. madde: 12 yaş altı ve üstü ayrılacak. Size göre 12 yaş evlenilebilir. Bu sebeple mi ayırıyorsunuz? Yazık size.
@akin_caliskan2 ???!!!...
insanlarla resmen dalga geçiyorlar
“Biz ne ara bu hale geldik?” sizin eseriniz. “yanlış yapmışız” her daim yanlış yapıp yanılıyorsunuz. sebebi ise kimsenin fikrini önemsememmemizdir.
yetiştirdikleri din tüccarı dinci ve kindar nesil
bikereden bişey olmaz deneli baya oldu cok hızlı gelişityor
İyice salak bellediler halkı ama gerçi çoğunluğu malesef öyke meclisde komisyon kurulsunu bilinç olarak yalakacı zihniyet ortakları katılmaz akp rwd oyu verir komisyon kurulmaz şimdide neymiş hızla hareket edecekmiş milletin yaşadığı bu acıyı sizlerde yaşamadan anlamazsınız mevzuyu sen biliyorsun Allahım..
12 yaş üstü ve altı neden farklı değerlendiriliyor reis
biz nasıl mı bu hale geldik sizin yüzünüzden bu hale geldik kokuşmuş siyasetcilerin yüzünden bu hale geldik gerekli önlemleri zamanında almadınız çünkü sizin başka işleriniz planlarınız vardı
GÜÇLÜNÜN GÜÇSÜZE UYGULADIĞI HER TÜRLÜ BASKIYA FİZİKSEL ŞİDETE CEZA GELMELİ YOLDA BİRİSİNE YÜMRÜKLÜYOR AKŞAM KARAKOLDA SALI VERİYORLAR SOKLARI GÜVENLİ HALE GETİRMELİYİZ ÇOCUĞA İSTİSMARIN AFI YOK BENCE.
arkadaş çocuk tecavüz cüyü direk asacaksın bu kadar maddeye gerek yok bu kadaar basit neden yapmıyorsunuz
hep yanlışız zaten
@enteresan_adam yanlışız mı yanlışsınız mı diyecektin?
idam ?
12 yaşında ne oluyorda ayrılıyor.... yoksa yetişkinlik karar verme 12 yaştan itibaren mi başlıyor...bu ayırım neden yapılıyor anlatılması lazım.....!
Halen çocuğa cinsel istismar uygulayan sapığın tahliyesi söz konusu ise, hiç bir şey yol almaz. Bu tür sapıkların harcı idamdır.
Anlaşılan maddelerde çaydırıcı ceza yok ver ömür boyu hapis veya idam bak bakalım yapabilecekmi ? Suç işleyenlere karşı caydırıcı ceza koymak neden bu kadar zor anlamış değilim ?
Dilimizde tüy bitti daha yeni mi görüyorsunuz hangi ülkede yaşıyoruz. 5 yıldızlı otellerin tamamı fuhuş yuvası halinde çalışıyor. 1+0 daireler 1+1 dairelerin tamamı fuhuş yuvası. Kanallarda su gibi cinsel haplar satılıyor. Evlilik programları adı altında herkes zinaya zorlanıyor pazarlanıyor. Türkiye'nin her tarafında genelevlerde para karşılığı faturalı kadınlar satılıyor. Bütün barlar içki içilen müzikli yerlerin tamamında fuhuş almış başını yürümüş. Çocuklara tecavüz neredeyse yasal hale gelmiş. İlkokul çağına düşmüş herşey. O yüzden pes artık lanet olsun.
tecavuzcülere vatan hainlerine teröristlere vahcica cinayet işleyenlere münasip idam getirilse keşke ama hemen ailmasalar şoyle bi onyil kodeste çürütüp öyle assalar
İdam konusunda hükümet kanadından hiç bir açıklama yok. Yoksa idam konusunda birilerinden çekiniyormusunuz?
zina yapanları bırak cezalandırmayı idam edilmeli idam. aldatılan eşin çektiği acıyı anlatmak mümkün değil. kuran da karşıma gelmesinler dediği iki suç biri cinayet biri zina.
Bugün dizilerin tamamına bakın televizyonu açamaz hale geldik. Edep namus kalmamış sonra kalkıyor herkes insanlıktan bahsediyor. Lanetlendik farkında değilmisiniz. Allah elbet bunun hesabını hepimizden soracaktır ölümlü dünya kimseye kalmaz. Bedeniniz dışında ruhunuz dışında hiçbirşey sizinle doğmadı. Bedende bu dünya da kalacak. Haktan doğru yoldan ayrılmayın kimsenin lafıyla hareket etmeyin şükredin bütün bu yanlışlara bütün bu zalimliklere karşı karşı durun. İnsanlarımız uyuşturucu fuhuş yoluyla yeterince perişan edildi zaten o yüzden yazsan ne ne yazmasan ne laf ola beri gele. Kader de geç
yahu bu nasil bir Başlık yazıklar olsun size herkesin düşüncesini dile getiren ve hızla yerine gelmesini isteyen biri için atılacak son başlık bu olurdu eğer tabiki birinin UŞAK DEĞİLSENİZ
direk idam edilsin tek çare bu
İYİDE BİKEREDEN BİŞEY OLMAZ DİYEN BİR BAKANIMIZ VARDI BİZİM O ZAMAN NERDEYDİNİZ. ADALET BAKANI ADALET DAĞITACAĞINA HERŞEY KÜÇÜĞÜN RIZASIYLA OLMUŞ DİYOR..TECAVÜZÜ TACİZİ ORTAYA ÇIKARAN MEMEUR SÜRÜLÜYOR GÖREVDEN ALINIYOR AMA TACİZSİ KIDEM ATLIYOR..
Cinsel sapıkların tahliye sonrası takibi maddesini bir daha düşünsünler, ne tahliyesi kardeşim
aslinda bir mahallede tecavuzcu sapık birisi oturuyorsa o mahallenin hatta o sokakda oturan herkesin bundan haberi olmalı direk polisler bütün sokaktakileri burada sapık var diye bilgilendirmeli tabiki bunlar geçmişte bu suçtan yatmış ve beraat etmiş sahsiyetsizler için geçerli olmalı şuan yapılması gerekense hadım edilmesi ilaçla falan değil direk kesilecek
Sapıkları makam ve mevkilerne göre ayirmayacak kanun olsun.
düzgün yaptığın bir şey var mı ? her işin peşinden yanlış yaptık hata yaptık kandırıldık kullanıldık aldatıldık . yaparken siz bilmezsiniz ben bilirim olmayınca sıyrıl kandırdılar de
MADEM ÖFKESİ DİNMİYOR ENSAR OLAYINDAN BERİ NEDEN SUSTU? KOMİSYONDA VERİLEN ÖNERİ NEDEN REDDEDİLDİ BUNLARIN CEVABINI VERSİN ... İSTİYORUZ YOK ÖYLE LAGA LUGA YAPMAK HERKESİ YANDAŞLARI GİBİ ZANNETMESİN...KİMSENİN AKLIYLA DA ALAY ETMESİN...DÜŞÜNEBİLEN VE SORGULAYAN BİR İNSANLAR DA VAR BU ÜLKEDE...
İstediği kanunu bir gecede çıkaran iktidar, bu mesele için komisyonlar kuracakmış. Yersen. Selvi sende az yalama değilsin
okadar dediler size yanlış yapıyosunuz dedi zamanında kabul etmediniz şimdi yanlış yapışız diyorsunuz hayırlısı artık
şimdi hortlar nekadar zina düşkünü düşkün varsa çok sıkıntılı ( zinama dokunma) :)
Ulan doğru yaptığınız ne var?
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