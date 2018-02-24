Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Ahmet Hakan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yanı sıra Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi ile de ittifak yapmak istediğini belirtti. Görüşme sonucu Saadet Partisi'nin ittifaka yanaşmadığını ve yanaşmaya da niyetli olmadığını aktaran Ahmet Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’la görüşmesinin ardından bırakın azıcık da olsa yumuşamayı, iktidara yönelik eleştirilerini daha da sertleştirmiş durumda.

“Abdullah Gül Saadet Partisi’nin adayı olabilir, bunu yazın bir kenara” falan diyorum ya...

Bunu biraz da işte bu tabloya bakarak söylüyorum."

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