Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Ahmet Hakan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yanı sıra Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi ile de ittifak yapmak istediğini belirtti. Görüşme sonucu Saadet Partisi'nin ittifaka yanaşmadığını ve yanaşmaya da niyetli olmadığını aktaran Ahmet Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’la görüşmesinin ardından bırakın azıcık da olsa yumuşamayı, iktidara yönelik eleştirilerini daha da sertleştirmiş durumda.
“Abdullah Gül Saadet Partisi’nin adayı olabilir, bunu yazın bir kenara” falan diyorum ya...
Bunu biraz da işte bu tabloya bakarak söylüyorum."
İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Beyaz Saray'da alarm! Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Kızına istismardan yargılanan baba, mahkeme salonunda boğazını kesti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız
Pendik'te koca dehşeti! Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki oğlu...
Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler
Göbek deliği için servet harcıyorlar
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: WhatsApp grubu olanlar dikkat!
7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Okuyucu Yorumları 28 yorum