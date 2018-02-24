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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 08:47 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Erdoğan’ın oyun planını bozan parti: Saadet Partisi" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün milliyetçilerin, muhafazakârların ve mukaddesatçıların aynı cephede birleşmesini istediğini belirterek, 2019 seçimlerinin 'milliciler' ile 'millici olmayanlar' arasında yaşanmasının istendiğini yazdı.

Ahmet Hakan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yanı sıra Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi ile de ittifak yapmak istediğini belirtti. Görüşme sonucu Saadet Partisi'nin ittifaka yanaşmadığını ve yanaşmaya da niyetli olmadığını aktaran Ahmet Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’la görüşmesinin ardından bırakın azıcık da olsa yumuşamayı, iktidara yönelik eleştirilerini daha da sertleştirmiş durumda.

“Abdullah Gül Saadet Partisi’nin adayı olabilir, bunu yazın bir kenara” falan diyorum ya...

Bunu biraz da işte bu tabloya bakarak söylüyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi ak parti MHP 2019 seçimleri 2019 seçimi Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Haburda pkk diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD persilvanyada feto vatikanda PAPA ile ittifak yapan Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarının ittifakına karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.. Ne Mutlu Türküm diyene
yani oylar fetoya diyorsun
arkadaş biraz kendini geliştir hep aynı kelimeler aynı yorumlar partinde senin gibi geri ve ileriyi göremeyen adamlarla dolu. Bu kafa ayna yüzde 1-2 lerin kafası yazık....
@serdar_1981_alcym...SERDAR ÖNCE ASKERE GİT..TÜRKÜM DİYENE KOLAY ..ERKEK OL AHMET HAKAN SOĞAN ERKEĞİ BARİ SEN TÜRK ERKEĞİ OL...O YAZDIKLARIN HEP SİYASİ STRATEJİDİR KOÇUM..BAK ABD Lİ AMCALARINA ÖĞREN..BUNUN ADI POLİTİKA..ÜSLUBADA DİKKAT ET..SAYGISIZLIK YAPMADAN ELEŞTİRİYE EVET..AMA DİĞERİ OLMAZ..
@metto333 bence seni bi araştırmak lazım kesin FETO yla bi bağlantın vardır. Çünkü senin savunduğun malum kesimin tamamı yıllarca bu ülkede FETO terör örgütüyle beraber yürüdüler ve bu ülkeyi beraber mahvettiler. Ne istedilerse hepsini verdiler. Şimdi bütün bu hainliklerin tek suçlusu sadece FETO diyorsunuz öylemi. Hayır dostum beraber bu ülkeyi mahvettiniz. Ve halada beraber mahvediyorsunuz. Biz sizin suçlarınızı çok iyi biliyoruz. Onun için sağa sola çamur atmaktan vazgeçin. Bu cahilliğinizin göstergesi olur.
@metto333 feto ile kasila kasila poz veren zatı muhterem sen değil miydin değişik!!!
AKEPENİNİ MİLLİCİLERLE NE İŞİ OLABİLİR İ?BUNLAR MİLLİCİ DERKEN ARAPÇILARDAN BAHSEDİYOR OLMALI.
Türk milliyetçiliği ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU bölücülük sayan keşke YUNAN kazansaydı diyen BOP eş başkanının FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM ile el ele fotoları var bunun soy ağacı karışık işte bu yüzden TÜRK milleti TÜRKLÜK düşmanlarına karşı AKŞENER Etrafinda birleşmiştir...
Fetönün koynundan çıkmayan her sözünü emir telakki eden MERAL AKŞENER mi
Türk milliyetçiliği ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU bölücülük sayan keşke YUNAN kazansaydı diyen BOPcularin FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM ile el ele fotoları var...işte bu yüzden TÜRK milleti TÜRKLÜK düşmanlarına karşı AKŞENER Etrafinda birleşmiştir... InsAllah Türkiye IYI Olacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene
HER TÜRKÜ MİLLİYETCİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALAN R.TAYYİP DEĞİLMİYDİ. HAYATLARI YALAN BU İNSANLARIN. SİZ KİM MİLLİYETCİLİK KİM. MİLLİYETCİLİĞİ AÇIN DA ECEVİTİN KENDİ SESİNDEN DİNLEYİN.
Bırak bu işleri çaycı ahmet. % 1 bile oyu olmayan sp mi Erdoğanın planını bozacak? Güldürme :))))
mevcut siyasi partilerinin hepsinin dinlenip ıyi parti iktidar olursa bu bozulan düzen yoluna girebilir ne yargı ne ordu ne polis nede üreten köylü sanayici halinden memnun değil mutsuz ve sinmiş durumda değişim şart birilerinin çok iktidarda kalmasıda problem oldu maalesef böyle sert iktidar kaosa sebep oluyor maalesef
Ne düşünüyorum? İT ULUR KERVAN YÜRÜR!!
Ahmet Hakan abarttıkça abartmış..Karamollaoğlu gayri milli şer cephesi itifakını tercih etse bile parti tabanının oyu milli ittifakta..merak etmeyin siz..
Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu tebrik ederim duruşunu bozmadı ve fiyatının olmadığını gösterdi kendini ve dava arkadaşlarını satmadı demeyecem ayıp olur ortada bırakmadı daha uygun. Ülke kaderine yön verebilir son gelişmeler inşallah Ülkemiz selameti ve menfaati hayırlısı olur.
Kaldırın barajı millet istediği gibi oy kullansın.İttifak nedir?halkı kimse kandırmasın.Özgürce oyunu kullanabilsın.Kimseyi de baskı altına almayın.Milletin aklıyla oynamayın.
milli olmayanlar kimler erdoğanın gözünde acaba merak ediyorum.Erdoğana oy vermeyip çoluğu çocuğu şehit olan vatan sevdalısı insanlar mı milli değil yoksa oğlunu askere yollamayan Erdoğan mı? Atıp tuttuğu kılıçtaroğlu bile oğlunu askere yolladı.
ne idiğü belirsiz insanlar kalkıp milleti yönetmeye talip oluyor soyu sopu belli olan tarih boyunca zulmün karşısında durmuş osmanlı ailesinin sürgün hayatı sona ermeli tekrar ülkelerine gelmeli Müslüman Türk özüne dönmeli
Neyi bozuyor ya saadet partisinin oyu ne hayırdır Saadet partisi hizipçilik yapıyor kendisine gelsin Yoksa o aldığı yüzde üç oyu da alamayacak
Ya toplum kutuplaşmasından kim medet umuyorsa millete en büyük kötülüğü yapar. Toplum birleştirilir ayrıştırılmaz. Ayrıca milli olmak vatana millete en çok faydası olmaktır. Nbş bazlı şeker ve şeker fabrikaları satışı mı milliliktir? Tohumları yerli kullanmayı yasak edip malum ülkeden ithal edilmesine ve o tohumların zorunlu kullanılmasını şart koşmakmıdır milli olmak? Türk kelimesini kullanmaktan kaçınmakmıdır milli olmak? Allah ın izniyle Akşener gelecek memleket mutlu olacak fetösü metösü kımıl zararlısı kim varsa hesap verecek.
yani kerhaneye ilk gidiyorsunuz ve ilk siftahınız olacak...bu durumda olanlara bizim afrika cumhuriyetinde MİLLİ olmak deniyordu....
bu halk başka nasıl kandrilabilirki
EĞER BU HABER DOĞRU İSE;ALLAH HEPSİNİ TAŞ ETSİN.ULAN UTANMAZ HERİFLER.ALDIĞINIZ MAA ŞLARIN İÇİNDE O MİLLİ OLMAYAN DEDİKLERİNİZİN ÖDEDİKLERİ VERGİLERDE VAR.ŞAHSEN BEN KE NDİ PAYIMA DÜŞENİ BUNLARIN ALAYINA HARAM EDİYORUM.ZEHİR ZIKKIM OLSUN,TEZ ZAMANDA KAT BE KAT ÇIKSIN İNŞALLAH.YAZIKLAR OLSUN.İNSANDA BİRAZ İZAN OLUR BE.
akp asla milliyetci olmaz,olamaz ,mhp de bundan sonra olmaz ,adam resmen koltuğumu nasıl korurum onun peşinde ülkenin sorunları dertleri bunları bağlamıyor ,bunlar için ben varsam varım ,ben yoksam topunuz yoksunuz felsefesi ile harereket ediyorlar.
şuanki akp oylarının içinde en az yüzde 10 ile 15 saadet oyu var..saadet partisi biri ile ittifak kurar ise meclise girecek diye %10 gibi bir oy geri döner saadete..iyi parti saadet ittifakı olursa..mhp akp ittifakının küçük versiyonu olur..%40 akpmhp alır.%20-%25 arası saadet iyi alır..chp de sol partileri toplasa..hdp de tek girer gibi..böyle dağılır büyük ihtimalle...cumhur başkanlığında ise saaadet partisi belirler nereye destek verirse o alır..ama gül aday olsun yüzde 60 alır..sol partilerde güle verir..
sonrada sandıkdan çıkınca oylar bu dediklerini yalarlar halk partilere değil adamlara kimlerle ona bakar hangi saadetli hdp nin chp nin çizgisinde olabilir ? onuda göreceğiz size yine yalattıracağız palazlandırdıydınya saz çaldırdıydın unuttunmu devam et
SAADET TE RAHMETLİ ERBAKAN HOCANIN EKMEĞİNİ YİYOR. MİLLİ GENÇLİK VAKIFLARI Veya şimdiki ismi ANADOLU GENÇLİK DERNEKLERİyle daha etkin bir şekilde ne gayret gösteriliyor ne de doğru düzgün faaliyet yapılıyor. elde bir parti var, onu da bu gidişle beceriksiz yöneticilerle kaybedecekler. Numan Kurtulmuş ise Saadet için bir şanstı, Saadetliler Numan'a sahip çıkmadı.
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