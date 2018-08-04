Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kadın Kolları Kongresi 'nde yaptığı açıklamada HDP'yi ima ederek, "Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklar. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar. Ağzı daha süt kokan sabilerden katliamlarının hesabını muhakkak soracağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın sözlerine HDP'den yanıt geldi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı yazılı açıklamada bulundu.

İşte HDP tarafından yapılan o açıklama:

"ERDOĞAN MİLYONLARCA HDP SEÇMENİNİ TEHDİT ETTİ"

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha "HDP’nin parlamentoya girmesini destekleyenler hesap verecek" sözleri ile milyonlarca HDP seçmenini tehdit etti.

Erdoğan’ın bu ifadeleri ve tehditleri siyaseten ve hukuken kabul edilemez yaklaşımlardır. HDP’nin 6 milyona yakın seçmenini ve aileleri ile birlikte 20 milyona yakın yurttaşımızı açıkça tehdit eden bu ifadelerin demokratik siyaset kültürü ile alakası yoktur.

Korku hükümdarlığı yaratarak ülkeyi yöneteceğini düşünenler, bilsinler ki, yanılıyorlar.