HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 18:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP için söylediği "Parlamentoya girmesini destekleyenler hesap verecek" açıklamasına HDP'den yanıt geldi. Yapılan yazılı açıklamada "Erdoğan sözleri ile milyonlarca HDP seçmenini tehdit etti. Tıkanmışlıklarının öfkesini HDP ve seçmenlerinden çıkarma oyunu mutlaka bozulacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kadın Kolları Kongresi 'nde yaptığı açıklamada HDP'yi ima ederek, "Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklar. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar. Ağzı daha süt kokan sabilerden katliamlarının hesabını muhakkak soracağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın sözlerine HDP'den yanıt geldi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı yazılı açıklamada bulundu.

İşte HDP tarafından yapılan o açıklama:

"ERDOĞAN MİLYONLARCA HDP SEÇMENİNİ TEHDİT ETTİ"

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha "HDP’nin parlamentoya girmesini destekleyenler hesap verecek" sözleri ile milyonlarca HDP seçmenini tehdit etti.

Erdoğan’ın bu ifadeleri ve tehditleri siyaseten ve hukuken kabul edilemez yaklaşımlardır. HDP’nin 6 milyona yakın seçmenini ve aileleri ile birlikte 20 milyona yakın yurttaşımızı açıkça tehdit eden bu ifadelerin demokratik siyaset kültürü ile alakası yoktur.

Korku hükümdarlığı yaratarak ülkeyi yöneteceğini düşünenler, bilsinler ki, yanılıyorlar.

"HDP HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKTI"

HDP, parlamentoya 67 milletvekili ile girerek AK Parti-MHP Koalisyonu’nun Anayasa’yı istediği gibi değiştirme hevesini kursağında bırakmıştır. Seçim sonuçları da göstermiştir ki, HDP yerel seçimlerde de hem birçok büyükşehirde hem de il ve ilçelerde yerel yönetimleri kazanabilecek veya iktidarın kaybetmesini sağlayacak bir potansiyele sahiptir.

Bunu engellemek için hamle yapan Erdoğan, siyasi iklimi açıkça zehirlemektedir.

Yerel seçimlerde demokrasi güçleri ile HDP’nin yerel ittifaklar yapmasını engellemek için kurulan bu cümleler demokratik meşruiyeti kendinden menkul bir rejimin ve onun destekçilerinin çırpınışlarıdır.

"HALKIMIZ CAMBAZA DEĞİL GERÇEĞE BAKACAK"

HDP’ye yönelik bu hedef şaşırtma hamleleri ekonomideki vahim gidişatı, dış politikadaki pis pazarlıkları ve oyunları örtmek için yapılmaktadır. Ancak halkımız cambaza değil, gerçeğe bakacak deneyim ve sağduyuya sahiptir. Tıkanmışlıklarının öfkesini HDP ve seçmenlerinden çıkarma oyunu mutlaka bozulacaktır.

HDP ve seçmenleri, bütün tehditlere ve provokasyonlara rağmen demokrasi ve barış mücadelesini doğru bildikleri yolda ve şekilde sürdürme kararlılığındadır."

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
POMEM sınav sonuçları açıklandıPOMEM sınav sonuçları açıklandı
Kumkapı'da 3 katlı bina alev alev yandı (1)Kumkapı'da 3 katlı bina alev alev yandı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP erdoğan terörist katliam cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

CHP'de deprem! Görevden alındılar

CHP'de deprem! Görevden alındılar

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

POMEM sınav sonuçları açıklandı

POMEM sınav sonuçları açıklandı

Magnesia Antik Kenti'nden heykel fışkırdı! 2 bin yıllık oldukları tahmin ediliyor!

Magnesia Antik Kenti'nden heykel fışkırdı! 2 bin yıllık oldukları tahmin ediliyor!

Polis Akademisi yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacak

Polis Akademisi yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.