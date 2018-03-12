Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir bugünkü köşesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Erdoğan'ın, TRT'deki bir yarışma programına katıldığını belirtti.

Şendir, TRT'yi çok iyi bilen birisiyle birlikte olduğunu belirtirken, "Hepiniz kaçırdınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Erdoğan geçenlerde TRT Çocuk’ta bir yarışmaya katıldı" dediğini ifade etti.

Şendir, Ömer Erdoğan'ın, TRT'deki Rüzgar Gülü adlı yarışma programına katıldığını ifade ederken, "Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan. Doğrusunu istersen şaşırdım bu duruma dedim" diye belirtti.

Şendir'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



"Cuma günü 90’lı yıllarda Hugo karakterini hayatımızın parçası haline getiren Tolga Abi ile birlikteydim.

Eşsiz bir projeyle dönüyor Tolga Türkiye’ye.

Hem projesini hem de eski zamanları konuştuk, o dönem bir sürü bakanın, çocuğu yarışmaya katılabilsin diye telefon açtığından söz etti.

Akşam, TRT’yi çok iyi bilen birisiyle birlikteydim, ona Tolga’dan dinlediklerimi anlattım.