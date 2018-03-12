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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir bugünkü köşesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan'ın TRT'deki bir yarışma programına katıldığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir bugünkü köşesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Erdoğan'ın, TRT'deki bir yarışma programına katıldığını belirtti.

Şendir, TRT'yi çok iyi bilen birisiyle birlikte olduğunu belirtirken, "Hepiniz kaçırdınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Erdoğan geçenlerde TRT Çocuk’ta bir yarışmaya katıldı" dediğini ifade etti.

Şendir, Ömer Erdoğan'ın, TRT'deki Rüzgar Gülü adlı yarışma programına katıldığını ifade ederken, "Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan. Doğrusunu istersen şaşırdım bu duruma dedim" diye belirtti.

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Şendir'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Cuma günü 90’lı yıllarda Hugo karakterini hayatımızın parçası haline getiren Tolga Abi ile birlikteydim.

Eşsiz bir projeyle dönüyor Tolga Türkiye’ye.

Hem projesini hem de eski zamanları konuştuk, o dönem bir sürü bakanın, çocuğu yarışmaya katılabilsin diye telefon açtığından söz etti.

Akşam, TRT’yi çok iyi bilen birisiyle birlikteydim, ona Tolga’dan dinlediklerimi anlattım.

Dedi ki 'Hepiniz kaçırdınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Erdoğan geçenlerde TRT Çocuk’ta bir yarışmaya katıldı.'

Yapma ya dedim ve onlarca soruyu arka arkaya sıraladım.

Gerçekten de Rüzgar Gülü adlı yarışma programına katılıp yarışmış Ömer Erdoğan.

Aile, TRT’den sadece yarışmaya katılmak için başvuruda bulunulması gereken telefon numarasını sormuş.

'Yeme beni, Cumhurbaşkanı’nın torunu telefonla başvuruda bulunmaz, bulunsa da sıra bekletmezler' dedim.

Bekletmişler, başvuruyu 6 Şubat’ta yapmış Ömer Erdoğan ve diğer çocuklar kadar beklemiş aranmak için.

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'Peki sunucular yayında kim olduğunu açık etmediler mi?' diye sordum, sunuculara özellikle haber verilmedi dedi kaynağım.

'Merhaba, nasılsın, yanında kim var?' diye sormuşlar, Ömer Erdoğan da 'Annem var' demiş ve ardından yarışmış.

Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan.

Doğrusunu istersen şaşırdım bu duruma dedim.

'Şaşırma bir bakanın çocuğu da yaşı gerekenden 1 yaş küçük olduğu programa alınmadı' dedi kaynağım.

Yazıya Türkiye’de güzel şeyler oluyor diye başlık atacaktım sonra ana fikir olarak son cümle bu olsun dedim."

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Recep Tayyip Erdoğan özay şendir Ömer Tayyip Erdoğan TRT

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Amerikan Koleji nde okuyan torun değil mi bu? Milletin çocuğuna imam hatip torunlara Amerikan Koleji. İyiymiş.
@fsm14532011 ama yerli ve milli amerikan kolejinde okuyor. yersen
BOP eş başkanı KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor ABD Vatandaşı çocukları askerlik yapmıyor gemicik yuzduruyor... bedelli damat ferit devleti yönetiyor ABD Vatandaşı torun geleceğe hazırlanıyor oysa sehitlerin babasını hiç göremeden büyüyecek çocukları geride bırakıp gidiyor
ne diyorsun be allahın manyağı yazdığından bişey anlaşılmıyor
maşallah şehzademize...
Sn. Erdoğanın Torunu kendisine çekmemiş anlaşılan.. Baksana çocuk herkes gibi sıra beklemiş aferin çocuğa
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile ittifaktan ıhaneti belgeli REZA ile ortaklıktan hırsızlığı belgeli olan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan Bopculara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.. Ne Mutlu Türküm Diyene !..
Şirin gostereye çabaları
ne yani, çıkmasın mı kendi tv sine???
soruları sıfırladım dedeciğim.
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