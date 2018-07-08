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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 18:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın geniş katılımla düzenlenecek törenle yemin edecek olması dolayısıyla başkentteki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek törene, 22 ülkenin devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak.

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğünce tören dolayısıyla başkent genelinde alınan güvenlik tedbirleri artırılırken, yabancı konukların güvenliği için de üst düzey özel önlemler alındı.

10 BİN POLİS MESAİ YAPACAK

Bu doğrultuda Özel Harekat, Terör, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş, KOM, Çevik Kuvvet, Bomba İmha, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 10 bin polis mesai yapacak.

Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilecek ve polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanacak.

Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Emniyet Müdürlüğü Erdoğan'ın yemin töreni

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