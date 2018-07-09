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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Fahrettin Koca Sağlık Bakanı görevine getirildi. Peki 2018 yılının yeni kabinesinde Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

24 Haziran Seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin etti ve resmen başkanlık sistemine geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Cumhurbaşkanlık Kabinesi'nde Fahrettin Koca Sağlık Bakanı görevine getirildi.

YENİ KABİNENİN SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Dr. Fahrettin Koca Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastaneleri'nin sahibi olarak biliniyor. Koca aynı Zamanda Erdoğan ailesinin de doktoru.

MEDİPOL HASTANESİ VE MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ'Nİ KURDU

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı olan Dr. Fahrettin Koca, aynı vakıf aracılığıyla 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu.

ERDOĞAN'IN AİLE DOKTORU

Medipol Üniversitesi'ni kuran vakfın başındaki isim Dr. Fahrettin Koca, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile doktoru olarak biliniyor. Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, Kadıköy'deki Medipol Hastanesi'nde uzun süre tedavi altında kalmış 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Erdoğan'ın ailesi de Medipol'ü tercih ediyor.

1997 yılında kurulan Medipol Hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en ileri tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi TESA tarafından kurulmuştur.Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA vakfın kurucu başkanı Dr. Fahrettin Koca'dır.

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