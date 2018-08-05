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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki incelemelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları tedbir dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile önlem aldıkları görüldü.

Erdoğan'a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan çamlıca camii Koruma

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