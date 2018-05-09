HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'yi kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 22:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.

Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da hazır bulundu.

İnce, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkana ve AK Parti'ye, partisine başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik." dedi.

Elitaş ise açıklamasında, "Güzel bir sohbet oldu. Birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, İnce'nin "Dertleştik" dediğini hatırlatması üzerine ise Elitaş, "Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş." karşılığını verdi.

İnce-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?İnce-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?
İnce-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?İnce-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?
100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Genel Merkezi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.