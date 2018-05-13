Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk demokrasisini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, seçilmiş hükümeti ve doğrudan şahsımı hedef alan bu alçak darbe girişiminin ardından ülkemizle sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız." dedi. Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun kapanış programına katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yakında cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin yapılacağını hatırlattı. Erdoğan, "Bu seçimde, geçtiğimiz yıl kabul edilen halkoylamasında milletimizin aldığı karara uygun şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı için şahsım da adaydır. Seçim sürecine rağmen önceden planlanan bu toplantıya verdiğim sözün gereği özellikle katılmak istedim." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun gönlünde ayrı bir yeri bulunduğunu dile getirerek, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki mevcut stratejik ortaklığın ve Tatlıdil Forumu'nun temellerinin, başbakanlığı döneminde atıldığını, ikili ilişkilere önemli katkı sağlayan bu platformu, 2011'deki Londra ziyareti sırasında, eski Başbakan David Cameron ile kurduklarını anlattı.

Forumun her yıl daha da güçlendiğini, kurumsallaştığını ve bugünlere geldiğini ifade eden Erdoğan, forumun, siyasetçilerin yanı sıra iş adamlarının, akademisyenlerin, medya mensuplarının bir araya geldiği toplantılar olarak değerlendirildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun güçlenmesi ve gelişmesi için destek vermekle yetinmeyip, fırsat buldukça bu toplantılara da katıldığını ve geçen yıl Antalya'da geniş katılımlı bir foruma Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu yıl da ilişkilerin tarihi köklerinden izler taşıyan bir atmosferde toplantının yapıldığını belirtti. Forumun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, York Dükü Prens Andrew'a da özellikle foruma, kuruluşundan bu yana sağladığı değerli destek için teşekkür etti. - Amiral Nelson'a verilen Osmanlı Nişanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 500 yıla yakın köklü bir tarihi bulunduğuna işaret ederek, bu süre zarfında ülkelerin birbirine yakınlaştığı sayısız dönem yaşandığını anlattı. Bunlar arasında Napolyon'un Mısır'ı işgali ve Kırım Savaşı gibi hafızalarda yer etmiş tarihi olayların da bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu derin tarihi ilişkilerin en önemli vesikalarından birinin, Tatlıdil Forumu'nun yapıldığı bu salonun girişinde sergilenen Osmanlı Nişanı olduğunu kaydetti.

İngiltere'nin milli kahramanı Amiral Lord Nelson'un, Osmanlı İmparatoru'nun Müslüman olmayan bir kişiye verdiği ilk nişanın sahibi olduğunu söyleyen Erdoğan, Sultan 3. Selim'in, Mısır'ın 1798'deki işgali sırasında gösterdiği çabalar için kendisine bu nişanı hediye ettiğini, Nelson'ın da bu nişanı son nefesini verdiği ana kadar gururla taşıdığını anlattı. -"İlişkilerimizin ulaştığı yüksek düzeyde halkoylamalarının etkisi var" Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylesine köklü geçmişe sahip Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkilerinin, iş birliğinin her alanda geliştiği, ivme kazandığı bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İlişkilerimizin bugün ulaştığı yüksek düzeyde, yakın zamanda her iki ülkede gerçekleştirilen halkoylamalarının önemli de etkisi vardır. Türkiye geçen yılki Anayasa değişikliğiyle yönetim sistemini değiştirme kararı almıştır. Bu değişiklikle Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak daha etkin ve verimli bir yönetim modeli oluşturuyoruz. Birleşik Krallık ise 2016'daki halkoylamasında alınan Brexit kararını uygulama konusunda adımlarını atıyor. Bunun için bir yanda Avrupa Birliği ile müzakerelere devam ediyor, bir yandan da kendisini Brexit sonrası döneme hazırlayacak reformlar üzerinde çalışıyor."

- Darbe girişiminin ardından samimi dayanışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri yakınlaştıran bir başka konunun ise Birleşik Krallığın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye ile gösterdiği samimi dayanışma olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Türk demokrasisini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, seçilmiş hükümeti ve doğrudan şahsımı hedef alan bu alçak darbe girişiminin ardından ülkemizle sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız. Birçok Batı ülkesi hain saldırıyı kınamaktan dahi acizken İngiliz makamları anında gerekli destek açıklamalarını yaptı ve demokrasiden yana tavırlarını koydular. Böylece Birleşik Krallık 15 Temmuz sonrasında müttefikliğimizin ve stratejik ortaklığımızın yanı sıra gerçek bir dost olduğunu da gösterdi." diye konuştu. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik çıkarların giderek daha da örtüşmesi ve iş birliği alanlarının genişlemesinin de ilişkileri yakınlaştıran bir başka konu olduğunu ifade eden Erdoğan, tarihsel olarak bakıldığında da ticaretin her dönemde ikili ilişkilerin lokomotifi olduğunu söyledi.

Erdoğan, İngiliz İmparatorluğu'nun Osmanlı'da 1583'ten itibaren görevlendirdiği büyükelçilerin, uzunca bir süre Levant şirketinin temsilciliğini yaptıklarını, Osmanlı'nın da yurt dışına gönderdiği ilk büyükelçilerden Yusuf Agah Efendi'nin 1793'te Londra'ya geldiğini, 1851'de dünyanın ilk uluslararası sergisinin bugünkü Hyde Park'ta düzenlendiğinde Osmanlı Devleti'nin sergiye önemli katkı sağladığını anlattı. - "20 milyar doları hemen bulmamız lazım" Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de ticaret ve ekonomi alanında parlak bir karneye sahip olunduğuna işaret ederek, "Birleşik Krallık bizim için Avrupa'daki en büyük ikinci ihraç pazarıdır. Toplam ticaret hacmimiz 16 milyar doların üzerindedir. Başbakan Sayın May, geçen yıl ülkemizi ziyaret ettiğinde kendimize bir hedef koyduk, dedik ki, '20 milyar doları hemen bulmamız lazım.' Bunun için elbirliğiyle çalışmaya şu anda devam ediyoruz." dedi. Ekonomik ve ticari ilişkilerde yakalanan ivmeyi korumak ve gelişen şartlara uyum sağlamak konusunda kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: