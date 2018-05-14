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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 02:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.

Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.

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