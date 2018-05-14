Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.
Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.
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