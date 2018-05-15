Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haham Elahanan Beck ve beraberindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kabul etti.

İntercontinental Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Kabulde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.