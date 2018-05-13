HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye geldi

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 14.05'te İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brize Norton Askeri Havalimanı'na gelişinde, Kraliçenin temsilcisi John Harwood, Dışişleri Bakanı temsilcisi Nicholas Jarrold, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve bazı milletvekilleri de Londra'ya geldi.

İstanbul'da bu sabah! Çevik Kuvvet hazır bekletildiİstanbul'da bu sabah! Çevik Kuvvet hazır bekletildi
YSK kararını verdi! Demirtaş'ın adaylığı iptal edilecek mi?YSK kararını verdi! Demirtaş'ın adaylığı iptal edilecek mi?
Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkatMeteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brize Norton Askeri Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel uçak "CAN"

En Çok Okunan Haberler

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.