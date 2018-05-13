Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye geldi

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 14.05'te İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brize Norton Askeri Havalimanı'na gelişinde, Kraliçenin temsilcisi John Harwood, Dışişleri Bakanı temsilcisi Nicholas Jarrold, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve bazı milletvekilleri de Londra'ya geldi.
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