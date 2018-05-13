Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'ye gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık olarak ekonomik iş birliğinin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istediklerini belirterek, "Bu dönemi zaten çok olumlu seyreden ekonomik iş birliğimizin daha da ilerletilmesi bakımından böyle bir fırsata dönüştürelim istiyoruz ve bu yönde de gerekli adımları kararlı atıyoruz." dedi.

Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bugün Birleşik Krallık'a varışlarının hemen ardından Tatlıdil Forumu'nun kapanış toplantısına yetişeceklerini ve yapacakları bir konuşmayla da forumun bu yılki çalışmalarını tamamlamış olacaklarını söyledi.

Bunun yedinci toplantı olduğunu dile getiren Erdoğan, forum kapsamında düzenlenecek öğle yemeğine de bu vesileyle de yetişmiş olacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ülkenin kültür, sanat, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin bir toplulukla bir arada olacağız. Tatlıdil Forumu'nun kuruluşunu 2011 yılında başbakanlığım döneminde Birleşik Krallık'ı ziyaretim sırasında ilan etmiştik. Aradan geçen 7 yıllık sürede Tatlıdil Forumu giderek gelişti. Bir yıl Türkiye, bir yıl Birleşik Krallık olmak suretiyle bu çalışmaları devam ettirdik." diye konuştu.