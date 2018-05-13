Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'ye gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz oranlarının indirilmesi konusunda çağrısının devam edeceğini belirterek, "Hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı bir şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum. Bunu bir defa başarmamız lazım." dedi. Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Faiz indiriminde bir düşüş yaşandı. Bunun yeterli buluyor musunuz? İş dünyası özellikle diğer kalemlerdeki faiz oranlarının düşürülmesini bekliyor. Bu konuda yeni bir çağrınız olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bu konuda çağrılarının devam edeceğini söyledi. Faiz konusunda kanaatlerinin bilindiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu konuda çağrım oldu ve olmaya devam edecek. Hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı bir şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum. Bunu bir defa başarmamız lazım. Burada son olarak ekonomideki yetkili arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda, orada attığımız adımlar hemen tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile hemen konut satışını etkiledi. Bunlar gerçek. Bu konulara kör olmak gibi bir böyle garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka, onun için 'Hem yastık altındaki parayı çekelim hem kayıt dışındakileri kayıt altına alalım.' diyorsun. Hem bunu söyleyeceksin hem de bu noktada gerekli adımları atmayacaksın. Olmaz."

- "Benim milletim bunları yutmayacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Başbakan Binali Yılıdırım'ın son günlerde açıkladığı tedbir paketi gerekse şu anda faizdeki uygulamaların Türkiye'yi çok daha iyi bir yola taşıyacağına inandığını vurgulayarak, "Ama birileri gibi de öyle 'Bedava konut verelim, daire verilim.' böyle bir şey yok. Şimdi bir de böyle şeyler duymaya başladık. Bedava konut dağıtacaklarmış. Nasıl oluyor bu iş? Artık bunlara da alıştık. Ama benim milletim herhalde bunu yutmayacaktır." ifadelerini kullandı. - "12 Gözlem noktası kontrolümüze geçecek" Bir başka gazetecinin "Suriye'de devam eden çatışmalarda yeni bir boyut ortaya çıktı. İsrail ve İran güçleri karşılıklı savaşıyor. Bizim de Suriye'de askerimiz var. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki bir sorusunu Erdoğan, şöyle cevapladı: "Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Şu anda bize dokunana biz dokunuruz, bize dokunmayanlarla bizim bir işimiz olmaz. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Afrin ve Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Bundan sonraki süreçte de o terör koridoru olarak oluşturulmaya malum -en doğudan en batıya- bölgeyi zaten kontrolümüze aldık, alıyoruz. Afrin'den sonra İdlib'teki gelişmeleri zaten biliyorsunuz. Şu anda 10 gözlem noktası elimizin altında. Ama şimdi orada 11-12 var. Bunları da bu hafta içerisinde bitirip böylece 12 gözlem noktası kontrolümüz altına girdikten sonra İdlib ile ilgili sıkıntılar da büyük oranda halledilmiş olacak. Tabii ardından malum Tel Rıfat ve Münbiç sorunumuz var. Bu konuda Dışişleri Bakanımızın Amerika Dışişleri Bakanı ile bir ön görüşmeleri oldu, devamı olacak. Bununla birlikte bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Eğer verdikleri sözü de tutarlarsa, o zaman Münbiç'te de PYD/YPG'nin orayı terk etmelerini kendilerinden istiyoruz. Oraya da gerçek sahipleri gelip yerleşecekler." - Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, şunları söyledi: "Anneler Gününüzü tebrik ediyorum. Anneleri hayatta olanlara tavsiyem, 'Annelerinizin ayaklarının altını öpün. Cennetin kokusunu alın.' Ölmeyenler de annelerini dualarında uzak tutmasınlar. Mukadder olan neyse o olacak ama annesiz olmak gerçekten çok zor. Tüm annelere saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'ye gitti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "(Faiz) Bu konuda çağrım oldu ve olmaya devam edecek. Hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı bir şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babas

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