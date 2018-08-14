HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak) İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek, başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümetle çalışmaya hazırız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak) İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek, başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümetle çalışmaya hazırız."


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çavuşoğlu: Brunson'ın durumunda bir değişiklik yokÇavuşoğlu: Brunson'ın durumunda bir değişiklik yok
HDP'li başkan gözaltına alındıHDP'li başkan gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

HDP'li başkan gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.