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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili zaten Türkiye'ye gelecek" (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:03 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Gülseli KENARLI İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklama yapıyor.

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Gülseli KENARLI İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklama yapıyor. Açıklamanın ardından soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Sincar'daki varlığı ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi; "Dün akşam itibariyle Irak Merkezi Yönetimi'nin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım. Bunun netice itibariyle, tamamen bittiği, bitmediği konusunda şu anda takipteyiz. Kısmi olarak bir müdahaleleri olmuş olabilir. Nitekim bugün de Irak'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili zaten Türkiye'ye gelecek. Onlarla da MİT Müsteşarımızın görüşmesi olacak. Bu görüşmelerden sonra çok daha sağlıklı bir neticeyi alırız. Temennimiz odur ki; Irak Merkezi Yönetimi gerçekten Sincar'da bir operasyon hakkıyla versin. Eğer bunu başarmak da bir sıkıntı varsa, burada da ikili görüşmelerimizi yapalım. Orada gereğini; Sincar'da biz yaparız"

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın soruları cevaplaması

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