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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası deği, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası deği, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır."


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