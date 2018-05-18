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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyoruz."


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